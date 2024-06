Bitcoin vai continuar caindo? Saiba como o cenário macro dos EUA impacta a criptomoeda

Nesta quinta-feira, 13, o bitcoin apresenta correção de preço após a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto nos EUA (FOMC, na sigla em inglês). Depois de ter apresentado alta significativa no início da semana com dados animadores sobre a inflação nos EUA, a principal criptomoeda é negociada no vermelho.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.068, com queda de aproximadamente 1,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula queda de 4,2%.

A alta volatilidade do bitcoin ao longo da semana, em que o ativo despencou, disparou e agora enfrenta uma nova correção, pode ser explicada pelos impactos do cenário macroeconômico dos EUA na cotação da criptomoeda.

Para ativos de risco como o bitcoin, uma taxa de juros mais baixa o torna mais interessante para investidores. Pensando nisso, acumula-se a expectativa de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, reduza a taxa de juros do país em setembro. No entanto, ainda há muita incerteza sobre isso.

Corte na taxa de juros: há esperança?

Na reunião do FOMC da última quarta-feira, 12, não teve uma mudança tão grande no discurso para visão de médio prazo em relação aos cortes na taxa de juros. É um comitê dividido entre um e dois cortes na taxa de juros, mas as falas do presidente do Fed Jerome Powell ainda não foram tão ‘dovish’ quanto o mercado esperava. Na minha visão o mercado até que reagiu exageradamente”, comentou Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Temos um mercado bem lateralizado e não tem muita perspectiva de quando sairemos disso, principalmente até que tenhamos mais clareza no cenário macro”, disse ele.

“Obviamente, o bitcoin ainda tem espaço para cair e para subir, mas é provável que o bitcoin fique mais um tempinho entre US$ 72 e US$ 64 ou US$ 66 mil”, acrescentou.

“É um momento que pode ser aproveitado para rever e rebalancear os ativos que você tem na sua carteira e para aumentar as suas posições. Se você ver um movimento de correção mais forte e o mercado ficando mais pessimista, geralmente é uma boa oportunidade para fazer o DCA”, concluiu.

A estratégia chamada de DCA, sigla para o termo em inglês Dollar Cost Averaging, é uma estratégia que envolve aportes periódicos em determinada criptomoeda, a fim de criar um preço médio mais baixo. Ela já foi classificada por especialistas como “infalível”.

