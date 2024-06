Investir em bitcoin é a “forma mais fácil de ficar milionário”, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Muitos devem depositar na Mega-Sena suas melhores esperanças de enriquecimento rápido. No entanto, de acordo com Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, a forma mais fácil de ficar milionário é investindo em bitcoin.

O autor do best-seller publicou em sua conta oficial no X (antigo Twitter) uma reflexão sobre como é “difícil” empreender e que o “bitcoin faz o trabalho duro”:

BITCOIN is the easiest way to become a millionaire. Making millions as an entrepreneur is hard. I know. You have to be really smart, dedicated, and lucky to become a millionaire starting your own business. I save Bitcoin because Bitcoin does the hardwork

for me. That is why I… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 11, 2024

“Bitcoin é a maneira mais fácil de se tornar um milionário. Ganhar milhões como empresário é difícil. Eu sei. Você precisa ser muito inteligente, dedicado e sortudo para se tornar um milionário e iniciar seu próprio negócio. Eu economizo bitcoin porque o bitcoin faz o trabalho duro para mim. É por isso que adoro bitcoin”, publicou Kiyosaki no X na última terça-feira, 11.

De fato, o bitcoin apresentou uma valorização expressiva nos últimos anos. De 2010 até sua máxima histórica em março deste ano, a criptomoeda multiplicou seu preço mais de 1,4 milhão de vezes. A moeda digital que surgiu valendo poucos centavos, atualmente custa US$ 69 mil e pode subir ainda mais, de acordo com o autor do livro número 1 de finanças pessoais.

Em outra publicação, Robert Kiyosaki voltou a recomendar o investimento em bitcoin, prevendo uma alta de aproximadamente 400% até agosto deste ano.

Bitcoin pode subir 400% até agosto

“O bitcoin custará US$ 350 mil até 25 de agosto de 2024, não é mentira. É uma previsão. É especulação, é opinião, mas não é mentira. É uma isca idiota, mas não é mentira porque qualquer previsão sobre o futuro não é mentira. Quero que bitcoin em US$ 350 mil seja um fato e quero que seja verdade…. mas é apenas uma previsão”, disse ele no X.

Além do bitcoin, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre afirmou que também investe em outras criptomoedas, como ether e Solana, que estrelam entre as maiores do mundo por capitalização de mercado.

“Estou confiante de que o bitcoin atingirá US$ 350 mil em algum momento de 2024, mas é apenas uma meta, um sonho e um desejo. Continuo comprando mais bitcoin, ether e Solana, porque tenho certeza de que seus preços continuarão subindo”, disse ele.

Segundo Kiyosaki, a alta do bitcoin e das criptomoedas pode continuar acontecendo devido à “incompetência dos líderes” norte-americanos. Um grande defensor do ex-presidente Donald Trump, Kiyosaki também costuma publicar uma série de críticas ao governo norte-americano atual com Joe Biden.

“Por que estou tão confiante? É porque tenho certeza sobre bitcoin, ether e Solana? Minha resposta é “Não”. Estou confiante na incompetência dos nossos líderes, o Presidente Biden, a Secretária do Tesouro, Yellen, e o Presidente do Fed, Powell. Esses três são os três papetas na vida real e tenho certeza, estou muito confiante em sua incompetência. Tome cuidado. Compre mais ouro, prata, bitcoin, Solana e ether. Proteja-se dos 3 Patetas”, concluiu Kiyosaki.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok