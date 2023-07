‘Trade infalível’: conheça a estratégia de investimento cripto que ‘garante’ lucro

Os investidores que realizam a estratégia “Dollar Cost Averaging” ao investir em bitcoin estão todos no lucro, independente de quando começaram a implementá-la. É o que apontam dados de 3 de julho.

O custo médio ponderado do bitcoin atingiu um nível que indica que todos os investidores que se programaram para comprar a principal criptomoeda de tempos em tempos estão no lucro.

Just a reminder that every single pleb who has been dollar cost averaging #bitcoin is now in profit no matter when they first started DCA'ing. Every single one of them! pic.twitter.com/pnuIqdQznM — Wicked (@w_s_bitcoin) July 3, 2023

“Só para lembrar que todo mundo que esteve fazendo Dollar Cost Averaging com bitcoin está no lucro, não importa há quanto tempo esteve fazendo a estratégia. Cada um deles!”, publicou um perfil no Twitter.

O preço do bitcoin, no entanto, ainda opera em queda de 55% desde a sua máxima histórica, atingida em 2021 quando a maior criptomoeda do mundo chegou a custar US$ 69 mil.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Como funciona o Dollar Cost Averaging (DCA)

A estratégia de investimento foi idealizada para proteger o investidor da alta volatilidade do bitcoin e das criptomoedas em geral. Basicamente, a técnica envolve a compra de criptomoedas seguindo intervalos regulares, sem se prender à cotação atual do ativo.

Ao invés de investir todo o montante que gostaria de comprar de uma vez, ao fazer o Dollar Cost Averaging, o investidor divide o montante em pequenos valores que irá comprar em datas e horários pré-definidos, a fim de reduzir o preço médio de compra.

Por exemplo: Fernando tem US$ 10 mil, os quais ele quer investir em bitcoin. Ao invés de investir o dinheiro todo de uma vez, ele decide utilizar a estratégia DCA e dividir seus US$ 10 mil em 20 lotes de US$ 500. Depois disso, ele escolhe um dia e um horário específicos da semana em que irá comprar bitcoin – digamos que ele escolheu segunda-feira ao meio dia. Nas próximas 20 semanas, Fernando sistematicamente irá comprar US$ 500 em bitcoin toda segunda-feira ao meio dia, até que ele tenha investido por completo seus US$ 10 mil.

A técnica, segundo especialistas, funciona melhor se realizada por longos períodos de tempo. Assim, depois de algum tempo, na média, Fernando provavelmente terá conseguido comprar mais bitcoin com o seu dinheiro do que ele teria se tivesse investido tudo de uma vez.

Existe ainda uma calculadora para auxiliar quem deseja implementar o método, a DCABTC, e é possível programar o investimento através de APIs com corretoras de criptomoedas.

“O hábito diminui pressões psicológicas comuns no mundo cripto, como a busca incessante pelo fundo do bitcoin para comprar com o máximo de desconto, por exemplo. O DCA é uma forma de se disciplinar tirando o elemento ‘emoção’ do caminho. Na estratégia, você pode flexibilizar o volume dos aportes, mas a regularidade deve ser mantida”, disse Felippe Percigo, investidor especializado em criptoativos e professor de MBA em Finanças Digitais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok