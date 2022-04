Em dia de volatilidade, mercado cripto volta a cair e perde R$ 500 bilhões

Após ensaiar uma recuperação na manhã desta terça-feira, 26, as criptomoedas despencaram no início da tarde. Segundo dados do CoinMarketCap, o valor de mercado de cripto, que chegou a US$ 1,87 trilhão nesta manhã, fechou o dia US$ 1,76 trilhões - pouco mais de US$ 100 bilhões (R$ 500 bilhões) deixaram o setor após aumento da pressão vendedora ao longo do dia. O volume de negociação também caiu – uma baixa de 6,17% em relação ao dia anterior.

As duas maiores criptomoedas do mundo, bitcoin e ether, estão entre as que mais viram seu valor se perder. Em relação às últimas 24 horas, caíram 5% e 5,8%, respectivamente, cotadas a US$ 38.128 e US$ 2.827.

Uma forte pressão vendedora vem afetando os ativos percebidos como de risco, como ações e criptoativos. O índice Nasdaq, que acompanha ações norte-americanas é focado em empresas de tecnologia, fechou a terça-feira com queda de 3,95%, enquanto o Dow Jones, mais exposto à economia tradicional, perdeu 2,38%. No Brasil, o Ibovespa refletiu o cenário exterior, com 2,23% de queda.

De acordo com o analista Lucas Costa, no entanto, a tendência do bitcoin no longo prazo é de alta, apesar de um curto prazo desafiador.

Ao mesmo tempo em que investidores diminuem suas exposições aos ativos de risco, o dólar norte-americano se aproxima de sua máxima no período de um ano.

Entre as 30 maiores criptomoedas por valor de mercado, a única que apresenta variação positiva é a ApeCoin, cotada atualmente a US$ 18,04, 1,84% a mais do que 24 horas atrás. A razão para isso é o anúncio do Otherside, metaverso próprio da Yuga Labs, criadora das coleções Bored e Mutant Ape Yatch Club. Segundo a empresa, no próximo dia 30 as vendas para os terrenos no Otherside serão liberadas e somente serão possíveis através do token.

A Dogecoin, destaque de alta ontem, quando subiu mais de 25% seguindo o anúncio da aquisição do Twitter por Elon Musk, perde 10,43% de seu valor, cotada a US$ 0,14. Após a transação com a rede social, especula-se que a criptomoeda-meme poderá desempenhar papel importante dentro do Twitter, que já tem uma série de iniciativas ligadas ao mercado cripto.

O token SOL, da rede Solana, é a que menos cai entre as 10 maiores criptos por valor de mercado – trocando de mãos por US$ 97,22, sofre variação negativa de somente 2,96%.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok