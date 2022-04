Compra do Twitter por Elon Musk faz criptomoeda dogecoin disparar 25%

Nesta segunda-feira, 25, a notícia de que o Twitter aceitou a proposta de compra feita por Elon Musk teve impacto não apenas no mercado financeiro tradicional, com forte alta dos papeis da empresa, mas também no mercado de criptomoedas: a criptomoeda-meme Dogecoin, queridinha do fundador e CEO da Tesla, viu seu preço disparar 25%.

Em 21 de abril, Musk havia solicitado formalmente a compra das ações do Twitter por um total de US$ 46,5 bilhões. A oferta gerou polêmica e ocupou as principais manchetes de todo o mundo, dividindo opiniões de especialistas.

A oferta é de cunho pessoal, ou seja, a Tesla ou quaisquer outros negócios do bilionário não estão diretamente envolvidos. O homem mais rico do mundo e o Twitter aparentavam não estar entrando em um acordo nos últimos dias, o mudou no início desta semana.

No embalo da confirmação da negociação, o preço da criptomoeda mais querida de Elon Musk disparou. Logo após a divulgação da notícia do possível desfecho positivo para a compra do Twitter por Elon Musk, o ativo digital saltou quase 15%, chegando a ser negociado próximo de US$ 0,15. Mais tarde, com a confirmação do desfecho positivo para o negócio, o salto foi ainda maior, chegando a 25% em relação às últimas 24 horas.

Musk já falou publicamente uma série de vezes sobre o seu interesse pela Dogecoin, e a compra do Twitter alimenta rumores sobre iniciativas envolvendo o ativo digital na rede social e, por consequência, também sobre o aumento da sua adoção.

No início da manhã, o forte movimento de alta perdeu força nas horas seguintes, sofrendo uma leve correção. Com a confirmação da venda da rede social, entretanto, a alta ganhou ainda mais intensidade, fazendo com que o ativo inspirado em cachorro subisse até o preço atual de US$ 0,165.

O número é ainda mais significativo ao se considerar que o mercado opera em queda desde o último final de semana. Enquanto a DOGE sobe 25% em 24 horas, bitcoin e ether, por exemplo, têm altas de menos de 1% e a maioria das 20 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado operam em queda.

ATUALIZAÇÃO: Em 25/4, às 16h35, este texto foi atualizado com informações referentes à confirmação do desfecho da negociação. Inicialmente, o texto publicado tratava do negócio como uma posibilidade.

