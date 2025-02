Governo Trump quer ‘era de ouro’ para criptomoedas com nova regulação

David Sacks, escolhido por Donald Trump para liderar a regulação de IA e criptomoedas em seu governo, afirmou nesta terça-feira, 4, que o objetivo do novo presidente dos Estados Unidos é criar uma "era de ouro" para o mercado cripto. E um dos focos da administração em 2025 deverá ser uma nova regulamentação para o setor.

Sacks falou sobre os planos do governo durante uma coletiva de imprensa junto com os presidentes de comitês do Congresso americano, em geral compartilhando informações que já constavam na ordem presidencial de Trump para o mercado cripto. Mas ele reforçou a intenção do governo de impulsionar o mercado.

Ao se dirigir aos congressistas, o "czar" de cripto e IA disse que estava "ansioso para trabalhar com cada um de vocês para criar uma era de ouro para os ativos digitais". Ele ainda se referiu às criptomoedas como "uma prioridade deste governo desde a primeira semana".

Ele reforçou que os planos do governo Trump buscam "garantir a hegemonia americana" no mercado de ativos digitais e trazer mais clareza e segurança para o setor por meio de uma nova regulamentação, que ainda precisará ser avaliada e aprovada pelo Congresso.

"Nós queremos manter a inovação nos Estados Unidos. Os ativos financeiros estão destinados a se tornarem digitais, assim como toda indústria analógica se tornou digital, e nós queremos que a criação de valor ocorra nos Estados Unidos, ao invés de em outros países", disse.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o governo Trump criar uma reserva estratégica de bitcoin, Sacks comentou que "o presidente nos instruiu a avaliar a ideia para uma reserva estratégica de bitcoin, e isso é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. Mas ainda é algo que está nos estágios iniciais".

Já no Congresso dos Estados Unidos, a prioridade deverá ser a aprovação de uma lei de regulamentação de stablecoins, que segundo Sacks têm o potencial para "garantir a hegemonia do dólar". Um novo projeto de lei sobre o tema foi submetido no Senado nesta terça-feira.

A Câmara e o Senado também pretendem criar um grupo de trabalho conjunto para definir regras mais amplas para todo o mercado de criptomoedas, mas ainda não há uma previsão concreta de quando esse arcabouço pode ser aprovado e implementado no país.