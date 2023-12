É possível multiplicar o portfólio em 10 vezes com criptomoedas? Descubra

O ecossistema cripto é imparável e, certamente, seremos surpreendidos no caminho por disrupções muito além da nossa imaginação. Essas inovações estão alterando a forma como enxergamos, utilizamos e armazenamos o nosso dinheiro, através de uma arquitetura de descentralização sem precedentes na história e da eliminação da barreira “tempo” no mercado.

Nessa esfera transformadora, as criptomoedas nos oferecem um universo pleno de oportunidades, com um leque de utilidades e funções que nos permitem chegar aonde o sistema financeiro tradicional não conseguiu nos levar.

Para aproveitar da melhor forma todas essas possibilidades, só dinheiro não é suficiente, é necessário investir tempo em se aprofundar no modus operandi do mercado.

Eu acredito que uma pessoa bem preparada consegue, no próximo ciclo de alta, multiplicar em 10 vezes o valor de seu portfólio cripto. Parece um desafio muito grande, eu sei, mas com os movimentos certos é possível atingir o objetivo.

Esses movimentos começam no entendimento de 4 abordagens fundamentalistas essenciais, que vão ajudar o investidor a selecionar projetos com potencial de crescimento e quem sabe até de crescimento explosivo.

São elas:

Equipe e visão do projeto

Você investiria em ações de uma empresa liderada por gente sem histórico de experiência e credibilidade em seu setor de atuação? Acho que não.

Na criptoesfera, o investidor precisa ter o mesmo cuidado. Busque respostas para as seguintes perguntas:

Quem são as pessoas por trás do projeto?

Quais as suas visões?

Quais são as suas experiências no mercado?

Que características tornam essas pessoas mais gabaritadas do que outras para realizar o trabalho a que se propõem?

Eu não sou um especialista em analisar currículos, pode ser que você também não seja. Mas não precisamos ser experts. Podemos seguir alguns passos essenciais e obter as informações de que precisamos para seguir em frente na avaliação de um projeto.

Pesquisando online conseguimos encontrar o histórico da pessoa - se ela não existir na internet, desconfie! Por exemplo: veja se a pessoa tem uma experiência sólida no mercado financeiro, se trabalhou em bancos e afins ou na área de tecnologia. Talvez até à frente de uma companhia que oferecia algo semelhante ao que ela desenvolve atualmente em cripto.

Você não vai escolher o projeto de um time com histórico duvidoso e cheio de furos para colocar boa parte do seu dinheiro, certo?

Inovação e tecnologia

Sempre avalie a inovação que o projeto traz ou pretende trazer para o mercado. Normalmente, projetos que se valorizam muito tendem a solucionar problemas e melhorar um ecossistema com o uso da tecnologia que desenvolve.

A Polygon (MATIC) é um dos exemplos mais interessantes da criptoesfera. É uma segunda camada que complementa muito bem a Ethereum, ajudando a corrigir muitas das deficiências da rede. Pavimenta o caminho para aumentar a adoção ao facilitar o uso de aplicativos, dar agilidade às movimentações e, ao mesmo tempo, manter a segurança do investidor.

Por outro lado, temos projetos também como a Cardano, que até agora mostrou menos do que prometeu.

Dois exemplos que ilustram um pouco a dinâmica de um mercado de tecnologias disruptivas. Talvez em algum momento você precise acreditar em algumas promessas porque está investindo bem antes da maioria. Existem muitos benefícios em ser early-adopter, mas também requer muita cautela, sendo importante avaliar o timing do mercado.

Comunidade e adoção

Tudo no mundo cripto está relacionado à comunidade. Então, um dos pontos cruciais na hora de entender se um projeto é sólido ou promissor é avaliar se existe uma comunidade realmente ativa por trás.

Vejam só como a comunidade faz toda a diferença. Vou puxar novamente a Cardano (ADA) aqui. Ela foi fundada por Charles Hoskinson, um dos cofundadores da Ethereum. O projeto sempre pôde contar com uma comunidade muito coesa mesmo quando tudo ainda era apenas promessa, sem ter as tecnologias funcionando de fato.

A comunidade e a adoção acabaram por chancelar o projeto, as pessoas realmente acreditavam que ele poderia solucionar problemas.

A Cardano era citada inclusive como uma das redes blockchain que poderia "matar a Ethereum". Eu, particularmente, não acredito que Cardano seja só hype, mas no final do dia ela acabou não entregando tudo o que prometeu.

Modelo econômico/Tokenomics

Eu já dediquei uma coluna inteira ao tema, na qual ensino a desvendar a estrutura econômica dos projetos. A ideia desta vez não é mergulhar no conceito, mas falar sobre a importância de o investidor estudar o tokenomics para conseguir multiplicar o capital investido em cripto. Devemos entender a economia do ativo para saber como ele será usado no contexto do projeto.

Isso inclui apurar, por exemplo, a porcentagem de tokens que será distribuída para os fundadores, time, para investidores privados, launchpads, etc. O tokenomics pode revelar que talvez o fundador esteja sendo mais beneficiado pelo projeto do que a comunidade, só que é vital que a comunidade seja incentivada para a iniciativa ter sucesso. Isso em si já é um desequilíbrio, é preciso ficar atento.

Na hora de escolher uma criptomoeda, busque padrões saudáveis de tokenomics.

Diversificação

A questão é que pouco vai adiantar saber avaliar projetos se você não fizer uma diversificação inteligente do seu portfólio. Isso significa pegar o capital e distribuir em diferentes projetos e segmentos cripto para mitigar os riscos de investir em uma só criptomoeda e/ou em um só ecossistema ou tecnologia.

Suponhamos que você tenha 100% do seu capital alocado em projetos ligados a NFTs. Se em algum momento os NFTs não derem certo, seu dinheiro será todo perdido. Agora, se você aloca um pouco em NFT, um pouco em DApps, DeFi, bitcoin e por aí vai, está protegendo o seu patrimônio. Caso você perca em alguma ponta, não vai impactar o seu portfólio como um todo.

Existem algumas segmentações que eu gosto de usar:

Blue chips: são projetos estabelecidos, reconhecidos e mais sólidos como bitcoin e ethereum. São aqueles que ouvimos falar que não verão valorização explosiva, mas apresentam um crescimento projetado, mais perene.

Large caps: são projetos também consolidados no mercado, mas não tão grandes como bitcoin e ethereum, ainda que bem estabelecidos em suas áreas. Eles tendem a trazer uma rentabilidade importante para a carteira. Polygon (MATIC) e Lido (LDO) são exemplos.

Altcoins promissoras: são aquelas com grande potência, mas que estão subvalorizadas, como acontece com MATIC na minha visão. Ela é, ao mesmo tempo, uma large cap e uma altcoin promissora, porque tende a resolver muitos problemas do mercado e, assim, entregar muito valor nos próximos anos para os holders. É um projeto em que acredito muito.

Para complementar, posso citar tokens de DeFi e também setores emergentes, como NFT, metaverso e GameFi.

Agora, um recado. Para quem está começando a investir neste momento e tem dúvidas sobre como segmentar, minha sugestão é que mantenha 60% ou 70% do portfólio cripto em bitcoin e de 5% a 10% em ether. Adicionalmente, você pode selecionar boas altcoins e diversificar, comprar de 10 a 15 projetos diferentes no máximo. Mas não exagere.

Se você absorveu direitinho tudo o que falamos aqui e pretende colocar em ação, é um candidato a buscar sua “carteira 10X”, ou seja, multiplicar por 10 o valor do seu portfólio no próximo ciclo de alta.

Nesse processo, não se esqueça de fazer o DCA (Dollar Cost Average) com aportes regulares. E também, claro, o balanceamento de carteira conforme o mercado for subindo. Você pode vender uma altcoin quando ela estiver bem valorizada e usar o dinheiro para fazer aporte no bitcoin, por exemplo, ou até colocar o dinheiro guardado para quando a baixa vier. Porque em algum momento ela vai chegar.

