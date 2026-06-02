Que horas é o jogo do João Fonseca em Roland Garros hoje?

João Fonseca volta ao saibro nesta terça-feira, 2, para disputar uma vaga na semifinal de Roland Garros. O brasileiro terá pela frente o tcheco Jakub Mensik em duelo válido pelas quartas de final do Grand Slam francês.

O confronto está marcado para as 15h15, no horário de Brasília, e será realizado na quadra Philippe Chatrier, principal arena do complexo parisiense. A partida integra a programação da sessão noturna do torneio.

O desempenho histórico de Fonseca na disputa

Aos 19 anos, João Fonseca alcança pela primeira vez as quartas de final de um Grand Slam. A campanha em Roland Garros também o aproxima de sua melhor posição no ranking da ATP. Com a classificação para esta fase, o tenista já assegurou uma premiação superior a R$ 2 milhões.

Atualmente, o brasileiro ocupa a 30ª colocação no ranking mundial, enquanto Mensik aparece em 27º lugar. Os dois se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional. O encontro ocorreu em outubro de 2025, durante o ATP de Basileia, quando João avançou após a desistência do adversário por uma lesão no pé esquerdo.

Antes disso, os tenistas estiveram frente a frente no Next Gen ATP Finals, competição destinada aos principais jogadores de até 21 anos. Na ocasião, Fonseca venceu por 3 sets a 2. Dias depois, ele conquistaria o título do torneio.

O vencedor do confronto entre João Fonseca e Jakub Mensik enfrentará na próxima fase quem avançar do duelo entre Rafael Jodar, da Espanha, e Alexander Zverev, da Alemanha.

Quem é o Jakub Mensik, o próximo adversário de João Fonseca?

João Fonseca terá pela frente mais um jovem talento da nova geração do tênis mundial. O adversário nas quartas de final de Roland Garros será o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, que garantiu vaga neste domingo, 31, ao derrotar o russo Andrey Rublev em uma batalha de cinco sets.

Atual número 27 do ranking da ATP, Mensik superou Rublev por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/6, 4/6, 2/6 e 6/3, em quase quatro horas de partida. O duelo contra Fonseca está previsto para terça-feira, 2, em horário ainda a ser confirmado.

Com 1,96 metro de altura, o tcheco tem no saque uma de suas principais armas e costuma obter seus melhores resultados em quadras rápidas. Apesar da pouca idade, já soma mais de US$ 6 milhões em premiações na carreira e possui dois títulos no circuito profissional.

O principal deles veio em 2025, quando conquistou o Masters 1000 de Miami — uma das categorias mais importantes do tênis, abaixo apenas dos Grand Slams e do ATP Finals. Na decisão, derrotou Novak Djokovic e levantou o maior troféu de sua trajetória até aqui. Durante aquela campanha, também superou outros adversários que figuravam entre os dez melhores do mundo.

O segundo título foi conquistado em janeiro deste ano, no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Mensik chegou a alcançar a 12ª posição do ranking mundial em 2025, a melhor de sua carreira. Desde então, perdeu algumas posições após não conseguir defender todos os pontos conquistados na temporada anterior, mas segue entre os principais nomes da nova geração do circuito.

O histórico contra João Fonseca é favorável ao brasileiro. Os dois já se enfrentaram duas vezes e o carioca saiu vencedor em ambas. O primeiro encontro aconteceu no Next Gen ATP Finals de 2024, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo. Já o segundo ocorreu no ATP de Basileia, na Suíça, mas Mensik acabou desistindo da partida antes de entrar em quadra devido a uma lesão no pé.

Assim como Fonseca, o tcheco disputa apenas os primeiros capítulos de sua trajetória nos grandes torneios. Esta é sua segunda participação em Roland Garros. Em 2025, ele havia sido eliminado na segunda rodada.

Onde assistir ao jogo João Fonseca x Jakub Mensik?

A partida entre João Fonseca e Jakub Mensik ocorrerá nesta terça-feira, 2, as 15h15, no horário de Brasília. O jogo será exibido nos canal ESPN e na plataforma de streaming Disney+.