Otimismo no mercado cripto leva negociação de NFTs para quase US$ 1 bilhão, aponta relatório

À medida que os mercados de criptoativos se tornam altistas, o comércio de tokens não-fungíveis (NFT) começou a acompanhar a onda, com o volume se aproximando de US$ 1 bilhão em novembro, segundo dados publicados pela plataforma de rastreamento de aplicativos descentralizados DappRadar.

O relatório destacou que a indústria de NFT manteve um momento de alta pelo segundo mês consecutivo. O volume de negociação aumentou 125% em novembro, sugerindo uma mudança no comportamento do usuário em comparação com as baixas anteriores no trade de NFT.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Em 6 de novembro, a firma de análise Nansen relatou que os volumes de vendas de NFT mostraram aumentos semanais contínuos em outubro. As vendas de NFT consistentemente subiram, de US$ 56 milhões na semana que terminou em 9 de outubro para US$ 129 milhões na semana que terminou em 5 de novembro.

Tendência pode continuar?

Executivos que trabalham na Web3 acreditam que essa tendência pode continuar nos próximos meses. Em 14 de novembro, o cofundador da SuperRare, Jonathan Perkins, disse ao Cointelegraph que o pior do mercado em baixa está "atrás de nós" e as coisas estão começando a melhorar.

Além do aumento no volume de negociação, o valor médio das transações de NFT também aumentou 114%, subindo de US$ 126 para US$ 270 em novembro.

O relatório também observou o aumento das carteiras ativas únicas diárias (UAW) no jogo blockchain. De acordo com o DappRadar, os UAWs de jogos on-chain tiveram um aumento de 14% e tiveram uma dominância de mercado de 34% na indústria de aplicações descentralizadas. O DappRadar observou que o setor "continua sendo um pilar fundamental" no ecossistema descentralizado.

Apesar de um clima aparentemente baixista durante todo o ano, os projetos de jogos em blockchain conseguiram garantir US$ 2,3 bilhões em investimentos desde o início de 2023 até outubro. Um relatório anterior do DappRadar mostrou que, apenas no terceiro trimestre de 2023, os jogos em blockchain garantiram US$ 600 milhões em investimentos, apesar dos preços do mercado de criptoativos estarem mais baixos em comparação com seus picos.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok