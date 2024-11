É agora que o bitcoin dispara? Semana terá eventos importantes para o setor cripto; entenda

Teremos dias emocionantes à frente no mercado cripto. Eleições americanas se aproximando, e a volatilidade no bitcoin revela um misto de euforia e incerteza entre os investidores.

Volatilidade é natural em períodos decisivos e eventos importantes como esse. A boa notícia é que os indícios de possíveis novas máximas são muito fortes. Eu diria que estamos vendo uma espécie de “alinhamento dos astros” nesta direção.

Vejam só. Temos a economia americana se fortalecendo, com a inflação em tendência de queda, corte de juros após altas taxas não vistas em 50 anos, um candidato à presidência dos EUA pró-cripto com reais perspectivas de vitória e o recorde de entrada de capital nos ETFs à vista de bitcoin, sem falar do halving, que tornou o bitcoin mais escasso.

Ao olhar esses fatores positivos, me sinto muito entusiasmado. Ainda que possamos ter uma queda no bitcoin no curto prazo após as eleições, vejo grandes chances de uma alta expressiva.

Juros da economia americana

Na próxima quinta, 7, após as eleições, acontece a reunião do Fed e a expectativa do mercado é de um corte modesto na taxa de juros em 0,25 ponto percentual, após uma leitura mais fraca do payroll.

O corte dos juros é benéfico para os ativos de risco, pois taxas mais baixas reduzem o custo do dinheiro e incentivam os investidores a procurar ativos com maior potencial de retorno, em vez de títulos de baixo rendimento.

Além disso, aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia, podendo impulsionar o capital direcionado ao mercado cripto, ajudando a elevar os preços.

Eleição e impacto no mercado

Mas antes da decisão do Fed sobre os juros, na terça-feira, 5, as eleições presidenciais serão fundamentais para o mercado cripto. De um lado, Donald Trump, um defensor confesso do bitcoin, e do outro, Kamala Harris, que mostra uma abertura mais moderada ao ativo. Embora ambos tenham recebido doações de empresas do setor.

É normal esperar volatilidade e não devemos enxergá-la de maneira negativa, afinal, se trata apenas de variação de preço. As variações podem ser extremamente positivas se soubermos usá-las a favor da nossa estratégia.

Logo após as eleições, podemos ver uma queda inicial, mas, dependendo do humor do mercado, não é impossível, por exemplo, uma reversão para alta no mesmo dia. Na minha opinião, o mercado já está precificando uma vitória de Trump e pode acontecer um "sell the news".

"Sell the news" é uma estratégia em que os investidores vendem ativos logo após uma notícia relevante ser divulgada, mesmo que seja positiva. A ideia é que o valor do ativo já tenha subido em antecipação à notícia, então os investidores aproveitam para realizar lucros.

Ainda assim, não vejo motivo para ficarmos muito preocupados. Temos muitas boas razões para acreditar em uma alta.

Com o resultado das eleições, poderemos ter uma visão mais clara sobre a política monetária dos EUA para os próximos quatro anos e começar a estimar o que pode acontecer em 2025.

Análise on-chain

A análise on-chain é um método usado para avaliar a saúde e o potencial de crescimento de uma cripto a partir da observação dos dados registrados no blockchain.

Principais destaques da semana on-chain:

Dominância do bitcoin está em 60%.

Hashrate do bitcoin apresentou alta histórica.

Entradas massivas em ETFs à vista de bitcoin, se aproximando de US$ 1 bilhão diário.

99% do suprimento do bitcoin no lucro.

Hashrate

A taxa de hash (ou hashrate) da rede é um indicador-chave de segurança. Quanto maior o hashrate, maior o poder computacional sustentando o bitcoin. Isso indica maior segurança e resistência, com mais descentralização.

A taxa alcançou nova máxima histórica — a rede está cada vez mais forte. Essa semana chegou a ultrapassar os 800 EH/s.

MVRV

Esse indicador é a relação entre a capitalização de mercado do bitcoin e sua capitalização realizada. Grosso modo, ele indica quando o preço negociado está acima ou abaixo do “valor justo”. Razões acima de 2,5 são consideradas altas e estão associadas a fortes altas de mercado — o valor de mercado é muito maior que o valor realizado. Quando a razão está abaixo de 1, o indicador sugere um fundo de mercado.

O MVRV do bitcoin teve uma alta recente, subindo de 1,96 para 2,23 pontos na semana. (CryptoQuant/Reprodução)

Estamos vendo uma linha de tendência de alta no MVRV, semelhante ao movimento de preço do próprio bitcoin. Se o indicador atingir 3, é provável que o bitcoin já esteja na faixa entre US$ 85 mil e US$ 90 mil.

Índice de Medo e Ganância

No Índice de Medo e Ganância, estamos entrando em uma zona de ganância extrema (extreme greed). Para vocês entenderem, o Fear and Greed Index (Índice de Medo e Ganância) mede o sentimento do mercado em relação ao bitcoin e ajuda a entender o comportamento dos investidores.

Precisamos estar atentos, porque esse movimento para a ganância extrema pode indicar uma correção de curto prazo, que chega para dar uma acalmada nos ânimos.

Podemos ainda ver uma lateralização, que abriria espaço para as expectativas se ajustarem. Minha visão, no entanto, é de tendência de alta. Quando ocorrer, podemos aproveitar o momento do mercado para fazer retiradas parciais, acredito que com o bitcoin na casa dos US$ 90 mil/US$ 95 mil. Vale a pena monitorar de perto.

No lucro

Segundo o CryptoQuant, 99% dos detentores de bitcoin estão no lucro. Ou seja: praticamente todos os que mantiveram seus bitcoins desde qualquer ponto no passado até hoje estão com retorno positivo sobre o investimento.

Isso pode levar a um sentimento de ganância extrema, pois até investidores recentes estão no lucro e tendem a acreditar que, ao investir na próxima semana, o quadro vai se repetir e também terão ganhos. Essa crença segue e mais dinheiro vai sendo colocado no mercado, impulsionando o preço, até se tornar algo cada vez mais irracional.

Entradas nos ETFs

A entrada de capital nos ETFs de bitcoin à vista tem sido muito expressiva nos últimos dias — chegou próximo do US$ 1 bilhão no diário.

No total, foram mais de US$ 4 bilhões no mês de outubro, com entradas massivas em vários dias consecutivos. Vejam abaixo na tabela do site SoSoValue.

Agora, os fundos detêm pouco mais de 5% de todo o supply circulante do ativo. Na quarta-feira, 30, a BlackRock registrou uma entrada histórica de US$ 872 milhões.

Com isso, o ETF à vista de bitcoin da BlackRock ultrapassou US$ 30 bilhões em ativos, se estabelecendo como o 4º maior detentor da criptomoeda no mundo.

Esse forte movimento de entrada mostra o apetite institucional pelo ativo e o potencial de valorização que o mercado espera para os próximos meses. Estão preparados?

