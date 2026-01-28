Vale volta a ser maior produtora de minério de ferro do mundo

A Vale (VALE3) voltou a ser a maior produtora de minério de ferro. Segundo dados operacionais divulgados na terça-feira, 27, a mineradora brasileira produziu de 336 milhões de toneladas em 2025, superando a unidade Pilbara da Rio Tinto, que totalizou 327,3 milhões de toneladas.

Isso fez com que a Vale retomasse a liderança operacional principal — posição que havia perdido após o desastre de Brumadinho, em 2019.

O resultado da Vale foi puxado pela mina S11D, no Pará, que atingiu um recorde de 86 milhões de toneladas, o que representa 26% da produção total. Outros ativos estratégicos, como Capanema e VGR1, também contribuíram para o crescimento anual de 2,6%.

A Rio Tinto, por sua vez, estabilizou sua operação em Pilbara, com variação de -0,2%. A estratégia da companhia foi priorizar qualidade sobre volume: as vendas do produto premium "Pilbara Blend" cresceram 34% no quarto trimestre do ano passado, enquanto os produtos de menor teor caíram 50%.

No quarto trimestre, a Vale produziu 90,4 milhões de toneladas, alta de 6% frente em comparação com o mesmo período de 2024 e acima da meta de 89,3 milhões de toneladas. A Rio Tinto produziu 89,7 milhões de toneladas, mas embarcou 91,3 milhões de toneladas, liberando estoques para atingir seu guidance anual.

A Vale adotou movimento oposto e reteve parte da produção e encerrou o ano com 5,6 milhões de toneladas a mais em estoques.