5 criptomoedas que podem disparar em novembro, segundo especialistas

Após um mês de setembro de lateralidade, o mercado de criptomoedas voltou a registrar um bom desempenho em outubro. Os ativos foram puxados principalmente pelo bitcoin, que disparou em poucos dias e chegou a rondar o seu atual preço recorde. E, para analistas, o cenário para o setor segue positivo nas últimas semanas de 2024.

À EXAME, especialistas pontuaram que o desempenho do setor no curto prazo dependerá principalmente do resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que ocorrerão na próxima terça-feira, 5. No momento, uma vitória de Donald Trump é vista como mais positiva para o mercado.

Mas, passado esse evento importante, a atenção dos investidores deverá se concentrar na situação macroeconômica global, em especial dos Estados Unidos. Nesse sentido, sinais sobre o futuro do ciclo de corte de juros do país serão cruciais para determinar o comportamento das criptomoedas.

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, afirma que o bitcoin é um ativo que merece bastante atenção dos investidores em novembro. Ele lembra que, historicamente, os meses de outubro e novembro são positivos para a criptomoeda, em especial em anos de halving, caso do ano de 2024.

"Confirmando as expectativas, em outubro tivemos a segunda maior alta mensal do bitcoin em todo o ano de 2024, e entramos em um momento do ciclo pós-halving onde a alta do bitcoin tende a mostrar uma aceleração. Os ETFs nos Estados Unidos voltaram a acumular grandes quantidades diariamente nas últimas semanas, o que também é extremamente positivo", destaca.

Ether

Pedro Gutierrez, Diretor Latam da CoinEx, cita o ether como um ativo que também merece atenção em novembro. Ele avalia que a moeda digital da Ethereum tem "uma configuração técnica favorável em novembro, apoiada por um sentimento positivo e alta correlação com a recente tendência de alta do bitcoin".

"Romper a resistência de US$ 2.750 pode abrir um caminho para os US$ 3 mil, embora os investidores devam permanecer cautelosos com a potencial volatilidade vinculada a fatores externos, como as eleições dos EUA e os anúncios do Federal Reserve", diz.

Ele pontua ainda que "o crescimento sustentado no volume de negociação e uma forte base de suporte em torno de US$ 2,25 mil fornecem uma base sólida, posicionando a Ethereum para ganhos adicionais se as condições mais amplas do mercado permanecerem favoráveis".

Near

Já César Félix, gerente de CX da NovaDAX, avalia que a área de criptomoedas ligadas à inteligência artificial "vem ganhando seu espaço e atraindo a atenção" dos investidores ao longo do ano. E um dos destaques desse segmento é a NEAR, token próprio do projeto Near Protocol, que "chama atenção para ganhos no longo prazo".

"O Near Protocol é um blockchain descentralizado e de código aberto, projetado para proporcionar um

ambiente para desenvolvedores de aplicativos descentralizados criarem projetos escaláveis", explica. Na visão do executivo "à medida que mais projetos em IA sejam desenvolvidos, mais veremos o mercado otimista" com o ativo.

MAGA

Gutierrez, da CoinEx, cita ainda a MAGA como uma criptomoeda que merece cuidado em novembro. O motivo é que a memecoin é intimamente ligada a Donald Trump e surgiu exatamente na esteira da sua campanha nas eleições do país e sua aproximação do setor cripto.

Nesse sentido, ele acredita que o desempenho do ativo "dependerá muito do interesse nas mídias sociais e do sentimento geral do mercado em relação aos tokens meme. Um rompimento bem-sucedido acima de US$ 0,00027 pode gerar ganhos adicionais, especialmente se o volume permanecer forte".

"No entanto, devido à sua natureza especulativa, o MAGA corre alto risco de recuo se o interesse diminuir. Manter o suporte acima de US$ 0,00020 será crucial para manter uma trajetória positiva, enquanto uma queda abaixo desse nível pode indicar uma correção mais profunda", comenta.

Pendle

Félix, da NovaDAX, aponta também a Pendle como uma criptomoeda com potencial no mês de novembro. Ele destaca que o ativo segue chamando a atenção no segmento de tokenização de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês), que tem sido uma das mais populares do mercado em 2024.

"Mesmo com quedas recentes, ele atraiu grandes investidores e se recuperou com louvor. O token está sendo negociado a U$5,08, seguindo uma linha de tendência ascendente que reflete a forte demanda do mercado", comenta o executivo.