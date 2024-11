Bitcoin atinge recorde de preço em relação a 113 moedas; dólar é a próxima?

A nova disparada do bitcoin ao longo desta semana fez com que a criptomoeda chegasse perto de seu atual recorde de preço, de US$ 73,9 mil, mas sem ultrapassá-lo. Entretanto, o ativo foi capaz de estabelecer novos recordes em relação a diversas moedas de outros países.

Um levantamento divulgado pela página Bitcoin Archive a partir das ferramentas de monitoramento de mercado do Google apontam que a maior criptomoeda do mercado firmou nesta semana novos preços recordes em relação a 113 moedas fiduciárias de diversos países ao redor do globo.

Entre os preços que foram superados estão o do ativo em euro, dólar australiano, peso argentino, libra esterlina, dirham dos Emirados Árabes Unidos, coroa sueca, coroa norueguesa, peso mexicano, iene japonês, dólar de Hong Kong e rupia indiana.

Na prática, os recordes ilustram a dinâmica de preço do bitcoin em relação ao próprio dólar. A cotação da criptomoeda frente a outras moedas fiduciárias também leva em conta a cotação do dólar frente às moedas. E, na mesma semana, o dólar teve uma forte valorização ao redor do mundo.

O bom desempenho do dólar nos mercados globais permitiu que a criptomoeda batesse novos recordes de preço em relação a todas essas moedas mesmo sem ter conquistado um novo preço recorde em relação à moeda americana.

Bitcoin bate recorde em reais

Essa dinâmica também contribuiu para que o bitcoin atingisse dois novos recordes de preço em relação ao real apenas no mês de outubro. Nesta semana, a criptomoeda superou pela primeira vez a casa dos R$ 410 mil. Poucos dias antes, havia superado pela primeira vez os R$ 400 mil.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, comentou que "a máxima histórica do bitcoin em reais é um ponto megaimportante. Isso mostra como o real tem perdido o poder de compra nos últimos anos, em relação ao dólar e ao próprio bitcoin. Pensando na tese do bitcoin, isso é natural".

Agora, as atenções do mercado estão concentradas nas chances do ativo repetir o desempenho ante as outras moedas fiduciárias e firmar um novo recorde de preço frente ao dólar. Para analistas, os resultados das eleições dos Estados Unidos na próxima terça-feira, 5, deverão ser essenciais para propiciar ou bloquear esse caminho.