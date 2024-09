Donald Trump usa bitcoin para comprar hambúrguer em "bar de cripto" nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chamou atenção na última semana após usar bitcoin para comprar um hambúrguer em um bar na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O político fez a transação durante sua passagem por um "bar de cripto" temático.

O empresário visitou o bar PubKey pouco antes de participar de um comício em Long Island. Após entrar no bar, Trump conversou com funcionários do estabelecimento e então foi auxiliado por eles para realizar a compra de um lanche usando criptomoedas como pagamento.

Em uma publicação nas redes sociais sobre a visita, o PubKey destacou que Trump foi a primeira pessoa a ocupar a Presidência dos Estados Unidos que realizou algum tipo de transação financeira com bitcoin ou outra criptomoeda. "Uma das transações com bitcoin mais históricas acabou de acontecer", afirmou.

O episódio foi mais um no esforço de aproximação do ex-presidente com o mercado de criptomoedas, cortejando possíveis eleitores e doadores de campanha durante as eleições presidenciais deste ano. Trump vai participar da disputa contra a atual vice-presidente do país, Kamala Harris.

Trump e criptomoedas

Nos últimos meses, o político chegou a se descrever como um "criptopresidente" e prometeu medidas para impulsionar o setor nos Estados Unidos. O objetivo, afirma, seria transformar os EUA na "capital mundial de cripto" a partir de uma regulação favorável ao setor.

O empresário e político também passou a defender a de mineração de bitcoin no país e aceita doações em criptomoedas para sua campanha. Ele escolheu, ainda, o senador J. D. Vance, que é favorável a cripto, como seu candidato a vice-presidente dos Estados Unidos.

Já nas últimas semanas, ele revelou detalhes sobre o projeto World Liberty Financial, que segundo ele usa a tecnologia cripto para aumentar a democratização e a segurança do mercado financeiro dos EUA. A iniciativa está sendo comandada por dois dos seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump.

Apesar desse movimento, porém, Donald Trump é um crítica histórico do mercado de criptomoedas. Quando era presidente dos Estados Unidos, ele chegou a criticar o bitcoin, afirmando que ele seria um golpe, e defendeu que seu governo adotasse uma postura rígida contra o setor.

