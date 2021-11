Dominância do bitcoin cai e outras criptos podem manter tendência de alta

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, teve baixa oscilação nos preços nas últimas horas, mantendo-se entre 60 e 63 mil dólares nesta sexta-feira, 5, antes da divulgação do relatório referente à situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O preço também teve poucas mudanças durante a semana, enquanto outras criptomoedas obtiveram ganhos mais significativos.

O token SOL, do blockchain Solana, subiu 18% esta semana, atingindo uma nova máxima histórica na última quinta-feira, 4. O ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum, também bateu recordes atingindo a nova máxima de 4.628 dólares em 3 de novembro. Seu preço subiu 4% esta semana, segundo dados do CoinMarketCap.

“Criptomoedas alternativas ao ether ainda estão favorecidas”, afirmou Daniel Kukan, operador da Crypto Finance AG.

O gráfico de dominância do bitcoin, que demonstra a fatia do mercado que é dominada pela principal criptomoeda do mundo em relação à todas as outras, sinaliza uma tendência maior para a exposição às outras criptos, de acordo com Matthew Dibb, COO da Stack Funds. “Essa tendência pode persistir no curto prazo”, afirmou.

O gráfico demonstra que a dominância do bitcoin está caindo, enquanto as outras criptomoedas absorvem uma parcela maior para si. “Nós observamos apostas consistentes em tokens de primeira camada em qualquer ponto fraco do mercado “, afirmou Dibb.

O token AVAX do blockchain Avalanche atingiu uma máxima histórica de 80,29 dólares nesta sexta-feira, 5, representando alta de 20% na semana. A Polkadot também subiu significativos 20% na semana.

Moedas relacionadas à mundos virtuais, ou os famigerados metaversos, também se destacaram após o anúncio do Facebook, de que mudaria seu nome para Meta e entraria para o ramo.

“A reformulação do Facebook para Meta está fazendo com que o mercado cripto repense o valor futuro desses concorrentes do metaverso, que até semana passada, muitos eram desvalorizados”, afirmou Juan Pellicer, analista de research da IntoTheBlock.

O Decentraland, mundo virtual construído no blockchain Ethereum que permite que seus usuários monetizem conteúdo e aplicativos, possui sua própria criptomoeda, a MANA, que subiu 88% esta semana. A SAND, criptomoeda de outro mundo virtual, o Sandbox, onde os jogadores podem construir, ter e monetizar suas experiências no jogo utilizando tokens não-fungíveis, subiu 132%.

Os tokens play-to-earn estiveram em movimentação positiva, no geral. As criptomoedas AXS e SLP de Axie Infinity dispararam após o anúncio da nova exchange descentralizada do jogo, a Katana, e a Enjin Coin, que é uma plataforma da comunidade gamer e um marketplace de mercadorias virtuais com um valor de mercado de 2,6 bilhões de dólares, subiu 28%.

A Enjin anunciou nesta quinta-feira,5, que construiu um fundo de 100 milhões de dólares para apoiar projetos em seu ecossistema, voltados para o desenvolvimento de um metaverso descentralizado. O fundo irá focar em ativos de NFTs cross-chain, aplicativos de colecionáveis digitais, jogos que contam com realidade mista, eventos virtuais e construir infraestruturas multichain.

