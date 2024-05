Ether dispara mais de 10% após Bloomberg reverter posição e projetar aprovação de ETFs

O ether disparou no final da tarde desta segunda-feira, 20, acumulando uma alta de mais de 10% nas últimas 24 horas. A alta da criptomoeda da rede Ethereum ocorreu após analistas da Bloomberg reverterem a projeção da empresa em relação à aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda nos Estados Unidos.

Até as últimas horas, a expectativa da maior parte do mercado era de que os pedidos feitos por gestoras para lançar os ETFs seriam rejeitados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC. O regulador tem até a próxima quinta-feira, 23, para divulgar sua decisão sobre os pedidos, mas analistas indicavam um pessimismo com as chances de aprovação.

Como o mercado já havia precificado há semanas que os pedidos de lançamento dos ETFs seriam rejeitados, o ether tinha desvalorizado. Agora que o cenário pode mudar, a criptomoeda disparou. Dados do CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o ativo acumula alta de 11,7%, cotada a US$ 3.434,87.

Em janeiro, a SEC aprovou os primeiros ETFs de preço à vista de bitcoin, impulsionando o preço do ativo. Já em 2023, o regulador aprovou o lançamento de ETFs de preço futuro de ether, dois eventos que animaram investidores.

A visão de especialistas era de que a falta de contato entre a SEC e as solicitantes e a visão do regulador de que o ether é um valor mobiliário, e não uma commodity como o bitcoin, sinalizavam uma tendência de rejeição para os pedidos no momento, mas com possível aprovação em outra ocasião de 2024, no fim do segundo semestre.

A Bloomberg, por exemplo, estimava que a chance de aprovação era de 25%. Entretanto, os analistas Eric Balchunas e James Seyffart anunciaram uma reversão na posição da companhia. Agora, a chance de aprovação dos pedidos de ETFs da criptomoeda da Ethereum foi elevada para 75%, indicando uma expectativa de aprovação dos pedidos.

Ao justificar a mudança, Balchunas disse que os analistas estavam "ouvindo rumores de que a SEC pode fazer uma reversão de 180º, em uma questão cada vez mais política. Então agora todos estão tendo que lidar com isso (como nós, todos presumiam que os pedidos seriam negados". O analista disse que aguarda mais sinais sobre uma aprovação, como atualizações nos pedidos pelas gestoras.

Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que houve um conjunto de eventos que indicam uma chance maior de aprovação dos ETFs. Entre eles está a atualização do pedido da gestora Ark Invest, que retirou a prática de staking com ethers adquiridos pelo fundo, e o movimento do Congresso dos EUA de rejeitar uma publicação da SEC que dá poderes ao regulador em relação aos criptoativos.

Há o fato, ainda, do regulador "após tantas derrotas, não dar indícios de que realmente deseja um conflito com outra autarquia no país. Ainda há pontos que podem ser endereçados em uma eventual negativa, como uma correlação mais baixa entre os preços de ether à vista e no mercado futuro em uma base mais longa, mas esse não parece mais ser o cenário mais provável".

"Agora é preciso acompanhar e aguardar o resultado, que a depender da comunicação do regulador, pode criar um cenário positivo até se o ETF for rejeitado", pontua o analista.

Balchunas compartilhou ainda a análise do especialista em ETFs Nate Geraci de que a SEC pode primeiro aprovar os formulários de mudança de regras nas bolsas para o lançamento dos ETFs de ether e então analisar os formulários seguintes, de comunicados de registro, de forma mais lenta.

Seyffart, também analista da Bloomberg, comentou que "as coisas estão melhorando" em relação às chances de aprovação dos fundos, até então inexistentes no mercado norte-americano. Balchunas destacou que, até o momento, os entusiastas sobre a aprovação eram principalmente investidores de ether "desejando" a aprovação, mas agora o cenário mudou.

