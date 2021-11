Lançamento de corretora dentro do jogo impulsiona criptos de Axie Infinity

A entrada em operação da Katana DEX, exchange descentralizada da Ronin que vai atender a todo o ecossistema do jogo Axie Infinity, imediatamente fez com que o AXS e o SLP disparassem, acumulando valorizações intradiárias de 13% e 90%, respectivamente.

O AXS esteve muito próximo de registar uma nova máxima histórica e chegou a estar cotado a US$ 163,75 - menos de US$ 1,00 abaixo do seu recorde atual (US$ 164,15).

Gráfico diário AXS/USDT. Fonte: Trading View.

Já o SLP chegou a US$ 0,1303, seu maior valor desde setembro, mas ainda muito distante de sua máxima histórica de US$ 0,4191.

Gráfico diário SLP/USDT. Fonte: Trading View.

O volume de negociação de ambos os tokens também cresceu de forma considerável nas últimas 24 horas, com o do AXS subindo 230% e o do SLP, 662%. Os dados são do CoinMarketCap.

Katana DEX

Este novo impulso dos tokens do Axie Infinity se explica pelo lançamento da Katana DEX e do Ronin (RON), o token nativo da sidechain que abriga o jogo de maior sucesso do mercado de criptomoedas.

A Ronin foi criada pelos desenvolvedores do Axie Infinity como uma rede paralela para que os jogadores pudessem evitar as altas taxas de transação da rede Ethereum. Antes, os jogadores usavam a Ronin apenas como uma carteira para receber as recompensas obtidas no jogo e para armazenar os NFTs dos Axies — as criaturas fantásticas que habitam o universo do jogo.

A partir de agora, os usuários podem utilizar a nova DEX da Ronin para negociar todas as criptomoedas que compõem o ecossistema do Axie Infinity sem necessidade de transferí-los para outras exchanges. Por enquanto, a Katana opera com AXS, SLP, a stablecoin USDC e wETH (uma versão sintética do ether).

De acordo com os desenvolvedores do Axie Infinity, a Katana foi criada para:

"Tornar o uso de nossos produtos (como o Axie) mais fácil e mais barato;

Reduzir nossa dependência de outras partes, tornando-se a maior exchange do nosso ecossistema;

Aumentar a liquidez dos ativos em nosso ecossistema. Isso tornará mais fácil trocar os tokens que você ganha jogando Axie!"

A Katana também vai permitir que os jogadores se tornem provedores de liquidez dos pares de ativos negociados na plataforma, introduzindo recursos de finanças descentralizadas (DeFi) no ambiente do jogo. Os provedores de liquidez serão recompensados com uma parte das taxas de negociação recolhidas pela DEX e receberão o mais novo token do ecossistema Axie Infinity, o RON.

RON

O RON é o token nativo da sidechain Ronin e será utilizado para: pagamento de taxas de Gas, garantir a segurança da rede e negociar ativos. De acordo com os desenvolvedores, o objetivo principal do RON é manter a rede Ronin como uma propriedade compartilhada da comunidade formada em torno do sucesso do Axie Infinity.

Para incentivar a liquidez da nova DEX, 10% do suprimento total do RON será distribuído aos provedores de liquidez que depositarem os pares SLP/ETH e AXS/ETH nas respectivas pools da Katana. Os provedores de liquidez da nova DEX começarão a ser recompensados com RON já no final desta semana. Além disso, os provedores de liquidez terão direito a 0,25% de cada negociação realizada na pool de que fazem parte.

Os desenvolvedores alertaram os usuários de que o RON não será disponibilizado para negociação em exchanges neste primeiro momento. Apenas os provedores de liquidez da Katana estarão aptos a recebê-lo.

