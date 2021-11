Ether pode superar bitcoin e alta da Solana deve continuar, diz analista

O preço do ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum, pode subir até o patamar de 4.951 dólares “praticamente sem nenhuma resistência” após superar a performance do bitcoin recentemente e ultrapassar o patamar de 4 mil dólares, de acordo com um relatório da FSInsight, uma empresa de estratégia de mercado e research.

A FSInsight ressalta que o preço do ether subiu “sem se tornar exageradamente sobrecomprado” segundo indicadores técnicos. “Uma performance melhor do ether em relação ao bitcoin ainda pode continuar no curto prazo”.

O primeiro objetivo de alta da empresa para o ether é de 4.951 dólares, seguido pelo objetivo de 5.826 dólares.

A FSInsight espera que um movimento de alta do bitcoin durante a semana gere um novo teste da máxima de outubro, situada na região de 67 mil dólares.

Segundo a empresa de análise de mercado, outra criptomoeda que vive bom momento e pode continuar sua tendência de alta é a Solana, que “continua em destaque para o curto prazo” após atingir a faixa dos 239 dólares, mas pode enfrentar um período de consolidação após seu último movimento de alta.

A FSInsight prevê novas altas, fazendo com que o preço da criptomoeda atinja a faixa dos 308 dólares, e sugere que investidores comprem SOL durante este período de consolidação. Entretanto, se houver uma correção, a FSInsight afirma que suportes estão situados nas faixas de 178 e 152 dólares, respectivamente.

No momento, o bitcoin é negociado por US$ 61.973, ether por US$ 4.526 e Solana por US$ 239 no momento.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

