Novo metaverso do Facebook terá suporte para NFTs

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 28, que o metaverso da companhia irá ter suporte para tokens não-fungíveis (NFTs).

“Isso irá tornar mais fácil para que as pessoas vendam objetos digitais de Edição Limitada como os NFTs, exibí-los em espaços digitais e até mesmo revendê-los de forma segura”, afirmou Vishal Shah, head de produtos do metaverso no Facebook.

As novidades foram divulgadas conforme o Facebook mergulha mais fundo no mundo virtual. A gigante das redes sociais já é dona do aparelho de realidade virtual Occulus, e recentemente anunciou a contratação de funcionários que trabalharão exclusivamente em sua área dedicada ao metaverso.

“Nosso objetivo é prover uma forma para que cada vez mais jogadores construam seus negócios no metaverso”, afirmou Shah.

O impulso da monetização pode se encaixar com a Novi, carteira digital da companhia, que enfrentou medidas restritivas de legisladores norte-americanos após o lançamento de um projeto piloto no início no mês. A Diem, stablecoin do Facebook, ainda não está envolvida no projeto.

Após dar indícios de que passaria a ter suporte para NFTs, o Facebook mudou seu nome para Meta, por conta do compromisso da empresa em construir sua própria versão do metaverso.

A forma como isso irá se diferenciar de metaversos abertos como Decentraland e Cryptovoxels ainda não foi divulgada.

As ações do Facebook subiram 3,5% nesta quinta-feira, 28, a maior parte após o início do evento.

Em outro sinal da fascinação do Facebook pelo metaverso, as ações da companhia serão negociadas sob o ticker MVRS a partir de primeiro de dezembro.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

