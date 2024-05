Negociação de futuros de ether bate recorde de US$ 14 bilhões com expectativa sobre ETFs

A negociação de contratos de preços futuros de ether atingiu nesta terça-feira, 21, um novo valor recorde, na casa dos US$ 14 bilhões (R$ 70 bilhões, na cotação atual). A nova máxima foi estabelecida em meio a uma disparada da criptomoeda após uma mudança na visão do mercado sobre a aprovação de ETFs do ativo.

Dados da plataforma CoinGlass apontam que o valor diário negociado no mercado de derivativos da criptomoeda cresceu 40% em relação ao valor negociado no início de 2024, que estava na casa dos US$ 10 bilhões. O crescimento indica um interesse crescente de investidores no ativo.

O valor de US$ 14 bilhões considera os contratos de "open interest", envolvendo também contratos de preços futuros que ainda não foram liquidados. Ainda de acordo com a CoinGlass, o crescimento no mercado de derivativos coincidiu com o salto que o ether deu em sua cotação, com uma alta de mais de 20% em 24 horas.

A valorização da criptomoeda refletiu uma mudança no mercado sobre a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista do ativo. Até a última segunda-feira, 20, o mercado esperava que as solicitações seriam rejeitadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC.

Entretanto, investidores foram pegos de surpresa por uma atualização de projeção pela Bloomberg, que elevou a chance de aprovação dos ETFs de 25% para 75%. A SEC tem até a próxima quinta-feira, 23, para decidir se aprova ou não as solicitações.

A mudança repentina nas chances de lançamento dos ETFs de ether fez com que o mercado precisasse se reposicionar rapidamente os seus investimentos no ativo. Foi esse movimento que resultou na forte valorização da criptomoeda e na disparada de negociações no mercado de futuros.

Apesar da aprovação parecer mais provável no momento, analistas, incluindo da Bloomberg, alertaram que há chances da SEC aprovar apenas um dos dois formulários necessários para o lançamento dos fundos. Na prática, isso tornaria o lançamento dos ETFs mais lento, podendo ocorrer apenas no segundo semestre do ano.

Entre as gestoras que estão com pedidos em análise pela SEC estão a VanEck, a Ark Invest, a BlackRock e a Fidelity.