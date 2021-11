Corinthians vai lançar coleção de NFTs em tempo real no jogo deste sábado

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 5, que vai lançar uma coleção de NFTs. Os tokens não fungíveis serão disponibilizados na plataforma Socios.com, a mesma na qual o clube paulista emitiu seus fan tokens no início de setembro. É o primeiro clube brasileiro com uma iniciativa do tipo dentro da plataforma.

A venda dos NFTs será realizada no próximo sábado, 6, no aplicativo da Socios.com. Serão disponibilizados 100 tokens, que serão emitidos em tempo real: momentos do jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, serão eternizados em blockchain e colocados à venda após o final da partida.

"É com muita satisfação que o Corinthians dá mais esse passo na parceria com a Socios.com. Buscamos, com as inovações digitais como os NFTs, o engajamento cada vez maior do nosso torcedor, que, através de sua participação sem igual, tem mais uma forma de demonstrar seu amor pelo clube, fortalecendo ainda mais o Corinthians dentro e fora de campo", comentou Duilio Monteiro Alves, presidente do clube.

Cada NFT terá preço fixo de 10 SCCP, o fan token oficial do Corinthians — atualmente, o valor equivale a cerca de 75 reais. No entanto, terão prioridade para compra os torcedores que acertarem o placar do jogo no "bolão" disponibilizado pela plataforma.

“Estamos muito felizes por ver nosso lançamento de NFTs no Brasil, um país que respira futebol. O grande sucesso da semana passada com o Milan, que levou a um crescimento de 25% na base de proprietários de fan tokens ACM, prova que os torcedores desejam novas formas de viver sua paixão pelo jogo e pelo time do coração. Tenho certeza de que este lançamento do Corinthians será um sucesso que atrairá ainda mais fãs ao ecossistema de engajamento do SCCP. O potencial de nossos NFTs é enorme: eles não apenas oferecem uma forma de colecionar e se tornar proprietários dos momentos mais memoráveis do time como também dão à torcida a chance de dizer que ‘o dinheiro não compra experiências’”, disse Alexandre Dreyfus, CEO da Socios.com.

Atualmente, a Socios.com é a maior plataforma de fan tokens do mundo, que agora volta suas atenções também para o mercado de NFTs, um dos maiores dentro do universo de cripto e blockchain. As duas coisas, entretanto, são diferentes: enquanto os fan tokens são como criptomoedas, que podem ser usadas para comprar produtos e experiências ou para obter benefícios exclusivos, e são fungíveis, ou seja, diferentes pessoas podem ter tokens idênticos e até frações de um token, os NFTs são únicos e indivisíveis, e incluem em seu código arquivos de aúdio, imagem ou vídeo e outras informações que fazem dele um token exclusivo.

Segundo a Socios.com, a plataforma conta atualmente com mais de 1,3 milhão de usuários em 167 países. A empresa tem parceria com mais de 35 organizações esportivas de 20 países, incluindo nomes conhecidos como Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Milan, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal e as seleções da Argentina e de Portugal, entre outros. No Brasil, estão na plataforma, além do Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e, mais recentemente, o São Paulo. Além do futebol, a Socios.com tem parceria com o UFC e grandes nomes da F1, NBA, NHL, e-sports e críquete.

