ETFs de ether vão ser aprovados? Entenda impactos no preço da criptomoeda

Poucos meses depois da aprovação de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos, o mercado aguarda ansiosamente a possível liberação de um novo grupo de fundos negociados em bolsa de outra criptomoeda: o ether. E, após semanas com uma visão pessimista, especialistas avaliam que a tendência agora é de uma aprovação dessas solicitações.

A responsável pela análise dos pedidos é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Inicialmente, esperava-se que o regulador rejeitaria as solicitações, alegando principalmente que o ether é um valor mobiliário, e não uma commodity como o bitcoin, e que ele ainda precisaria ter um mercado negociações maior.

Mas, na última segunda-feira, 20, o cenário mudou quando a Bloomberg elevou a chance de aprovação dos pedidos de 25% para 75%. Assim como no caso dos ETFs de bitcoin, grandes gestoras estão com pedidos em análise, incluindo gigantes do mercado como a BlackRock e a Fidelity.

O que é um ETF de ether?

Um ETF de ether é um fundo negociado em bolsa com exposição ao preço à vista do ether. A criptomoeda, que é nativa do blockchain Ethereum, já pode ser negociada em corretoras, mas ainda não há nos Estados Unidos um fundo de investimento com exposição ao ativo. É um cenário diferente do brasileiro, em que já há ETFs de ether disponíveis na B3.

Como o nome aponta, os ETFs permitem que o investidor tenha uma exposição direta ao preço à vista de um ativo. No caso das criptomoedas, isso exige que as gestoras responsáveis pelos fundos comprem diretamente unidades do ativo proporcionais aos valores investidores pelos seus clientes, que por sua vez comprar cotas de participação no fundo.

No momento, a SEC permitiu apenas o lançamento de ETFs de preços futuros de bitcoin e de ether e de ETFs de preços à vista de bitcoin. Ao todo, 10 gestoras estão com pedidos de lançamento desse novo tipo de produto em análise, sendo que uma delas, a Grayscale, quer converter seu fundo já existente de ether, um cenário semelhante ao do lançamento dos ETFs de bitcoin.

ETFs de ether vão ser aprovados nos EUA?

André Franco, analista-chefe de Research do MB, explica que "a ente está vendo um sucessão de notícias bem positivas para aprovação do ether, o que é uma grande surpresa para o contexto de mercado atual". Até poucos dias, o processo de análise dos pedidos pela SEC não dava sinais de uma aprovação, em especial pela falta de contato entre o regulador e as gestoras.

De uma hora para outra, porém, o cenário mudou, e diversas gestoras já atualizaram seus pedidos nas últimas horas, possivelmente atendendo a pedidos e orientações da SEC. Para especialistas, a mudança de postura do regulador está ligada a um movimento no Congresso dos EUA para reduzir a autoridade da autarquia em regular criptoativos, e portanto a SEC adotou agora uma postura mais receptiva ao setor como forma de evitar esse cenário.

"Com a forte perseguição instituída contra o mercado cripto em geral por Gary Gensler, atual presidente da SEC, criou-se a narrativa de que os Republicanos são mais favoráveis ao setor do que os Democratas. Entretanto, os apoiadores do ecossistema de ativos digitais são cada vez mais numerosos, e tanto Democratas quanto Republicanos precisam de seus votos nas próximas eleições", explica Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Assset.

Entretanto, analistas alertam para possíveis diferenças entre o processo de análise dos ETFs de ether e de bitcoin. Analistas da Bloomberg explicam que há chances altas da SEC aprovar nesta semana apenas um dos dois formulários necessários para o lançamento dos fundos no mercado.

Com isso, a análise do segundo formulário poderia se estender por meses e atrasar o lançamento dos produtos, evitando uma estreia no dia seguinte à aprovação, como ocorreu com os ETFs de bitcoin.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, pontuou que o mais provável é que a SEC compartilhe sua decisão sobre os pedidos antes do prazo máximo para a análise, na próxima quinta-feira, 23. Nesse caso, o mais provável é que o anúncio ocorra na próxima quarta-feira, 22. Os ETFs de bitcoin também foram aprovados em uma quarta-feira.

Qual o efeito no preço do ether?

A euforia dos investidores em relação aos ETFs de ether está ligada principalmente aos efeitos do lançamento dos ETFs de bitcoin. Antes mesmo da aprovação pela SEC, a expectativa de que os fundos seriam aprovados já fez a criptomoeda iniciar um ciclo de alta. Após a aprovação, essa alta ganhou mais força conforme as gestoras começaram a adquirir o criptoativo.

A alta demanda pela criptomoeda foi um fator importante para que o ativo firmasse um novo preço recorde, atingindo uma cotação de US$ 73 mil em 2024. E, para muitos investidores, o mesmo tende a acontecer com o ether agora.

Como exemplo dessa expectativa, a criptomoeda chegou a subir logo após a aprovação dos ETFs de bitcoin, quando a expectativa era de que os ETFs de ether também seriam aprovados. Com a mudança de visão e expectativa de rejeição, o ativo caiu e, agora, voltou a subir com uma expectativa de aprovação. Entre a segunda-feira e esta terça-feira, 21, a alta foi de mais de 20%.

Fernando Pereira, gerente de conteúdo da Bitget, projeta que uma aprovação dos ETFs de ether tem potencial para "jogar o preço para US$ 5 mil em poucas semanas". Atualmente, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 3,6 mil.

Já André Franco, do MB, comenta que uma aprovação "com certeza altera o preço do ether. A expectativa acaba elevando o preço do ether, como está acontecendo neste exato momento, e caso o ETF do ether seja aprovado vai jogar o preço ainda mais para cima. A gente está com uma visão de cenário que é bem possível que, de fato, isso aconteça".

Fleury, da QR Asset, avalia que "a eventual aprovação de um ETF de ether poderia ter um impacto muito forte no preço não só do ether, mas de todos os protocolos que possuem relação direta com o token, como os protocolos de liquid staking, por exemplo".

"Caso a aprovação efetivamente ocorra, o fato de a expectativa de aprovação sair de patamares baixos como os 25% para uma eventual aprovação em um espaço tão curto de tempo teria efeito no preço do ativo de forma mais acentuada do que foi para o Bitcoin, que teve um trâmite de aprovação e consequente ajuste de expectativas mais longo", avalia.