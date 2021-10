Preço do ether supera os US$4.400 e atinge o maior valor em sua história

O token nativo do blockchain Ethereum, registrou um novo recorde de preço nesta sexta-feira, 29, com dados do blockchain demonstrando que a rede queimou mais tokens do que emitiu nas últimas 24 horas, em parte, graças a uma forte ação da criptomoeda-meme shiba inu.

O ether subiu para 4.402 dólares durante a madrugada, período de horário comercial na Ásia, ultrapassando a última máxima histórica de 4.379 dólares em maio, de acordo com dados da Coindesk.

Considerando o valor de 4.370 dólares, a criptomoeda teve uma alta de 45% neste mês, em comparação aos 40% de valorização do bitcoin. A diferença entre a volatilidade implícita do ether e do bitcoin está subindo, em um sinal de que o mercado espera que o ether continue liderando o movimento de alta nos preços nas próximas semanas.

Dados rastreados pela TokenView demonstram que a rede Ethereum emitiu 15.109,34 ETH e queimou 16.710,2 ETH nas últimas 24 horas. É uma redução de 1.600 ETH no fornecimento líquido do ativo.

O protocolo da shiba inu, que se auto-proclama a “assassina da dogecoin”, foi responsável pela queima de 770,12 ETH, se tornando a terceira maior destruidora de tokens ETH. Uniswap V2 e Tether queimaram 2729,22 e 1248,72 ETH, respectivamente.

A shiba inu subiu impressionantes 800% neste mês, batendo uma máxima histórica de US$0,00008870. De acordo com a DeFi Llama, o valor total bloqueado na ShibaSwap, corretora de criptomoedas descentralizada que permite que usuários realizem o stake de SHIB, dobrou e atingiu 512 milhões de dólares este mês.

A queima de moedas é o processo de remover os tokens de circulação e no mercado cripto, é equivalente à recompra de ações.

A proposta de melhoria do Ethereum (EIP) 1559, implementada em 5 de agosto, queima uma parte das taxas pagas aos mineradores, removendo de circulação uma parte considerável das moedas. A atualização ligou a quantidade de ether queimado à utilização da rede.

Desde sua ativação, a atualização queimou 668.339 ETH, representando mais de 50% das novas moedas emitidas durante o mesmo período.

Alguns investidores de opções estão apostando que os reguladores norte-americanos aprovarão em breve um ETF de futuros de ether, e estão comprando opções de compra, se antecipando a possível aprovação. Dados divulgados pela Laevitas demonstram que uma opção de compra de 15 mil ETH com vencimento em março atraiu bastante demanda nos últimos dias.

