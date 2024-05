Investidor usa criptomoeda meme pepe para transformar US$ 3 mil em US$ 46 milhões

Um investidor desconhecido obteve mais de US$ 46 milhões de lucro potencial negociando a criptomoeda meme pepe em menos de 30 dias. O retorno obtido na operação representa um crescimento de 15.718 vezes em relação ao seu aporte inicial no ativo, de US$ 3 mil, mas também envolve uma modalidade arriscada de investimento.

O investidor usou uma carteira digital para comprar 4,9 trilhões de unidades de pepe por US$ 3 mil em 15 de abril, o que atualmente vale mais de US$ 56 milhões.

Pouco depois, ele vendeu 1,41 trilhões de unidades por US$ 7,4 milhões, garantindo esse lucro, e atualmente detém 3,5 trilhões de unidades avaliadas em US$ 38,9 milhões, com um lucro potencial ainda não realizado.

As informações sobre a operação foram divulgadas na última quarta-feira, 15, no X, antigo Twitter, pela empresa de análise de blockchain LookOnChain. A capitalização de mercado atual do Pepe é de US$ 4,5 bilhões, com a criptomoeda ocupando a terceira posição entre as maiores "memecoins", atrás apenas da dogecoin e do shiba inu.

Apesar do lucro significativo do investidor chamar a atenção dos investidores, é importante lembrar que o investimento em criptomoedas meme é altamente arriscado devido à volatilidade elevada desses ativos. Além disso, diversos golpistas criam ativos falsos apenas para atrair investidor e roubar fundos.

Ao mesmo tempo, a disparada do pepe faz parte de uma retomada da valorização das criptomoedas meme. Para Hao Yang, chefe de produtos financeiros na exchange Bybit, isso é consequência das "gerações mais jovens desiludidas".

"O sucesso das memecoins pode ser visto como o punk rock, como um sintoma de investidores jovens desiludidos que viram as oportunidades oferecidas aos seus pais desaparecerem", opinou o executivo.

A recente alta do pepe pode estar associada também ao ressurgimento das ações da GameStop. O preço das ações da empresa voltou a subir nesta semana, coincidindo com uma nova máxima histórica no preço da criptomoeda. Em 2021, a alta nas ações da GameStop também levou a um ciclo de alta intenso para as criptomoedas meme.

