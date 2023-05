Dogecoin tem recorde de transações e supera bitcoin após lançamento de NFTs

O blockchain usado para o funcionamento da criptomoeda meme dogecoin registrou um pico repentino de transações nos últimos dias, levando o projeto a registrar o maior número de movimentações diárias da sua história e até a superar a rede do bitcoin. Analistas atribuíram esse movimento ao lançamento de tokens não-fungíveis (NFTs) na rede.

Dados da plataforma BitInfoCharts apontam que a rede registrou mais de 700 mil operações diárias, conquistando mais de 500 mil operações por dia entre o sábado, 12, e a segunda-feira, 14. Logo depois, porém, ela teve uma forte queda e retomou os níveis anteriores, abaixo de 200 mil transações.

No pico, as transações no blockchain do dogecoin superaram as do bitcoin, mas logo depois a rede da criptomoeda voltou a superar à do ativo. O recorde coincidiu com o lançamento do DRC-20, um tipo de protocolo na rede que permitiu a criação de NFTs.

O lançamento oficial para os usuários ocorreu no dia 9 de maio. O padrão permite que os desenvolvedores criem os tokens que usam taxas de transação em dogecoin. Ao mesmo tempo, críticos do projeto afirmam que há um risco da rede ter um congestionamento e não conseguir processar todas as transações caso elas voltam a subir, o que prejudicaria o projeto.

A criação do DRC-20 ocorreu após o lançamento do BRC-20, um padrão lançado no blockchain do bitcoin que passou a permitir pela primeira vez a criação de NFTs na rede. Como resultado, o volume de transações disparou, assim como as taxas cobradas, o que rendeu críticas de defensores da maior criptomoeda do mundo.

O que é o dogecoin?

A dogecoin é uma criptomoeda meme. Este título quer dizer que ela homenageia um meme, o “doge”, que tem origem nas imagens de um cachorro da raça shiba inu. Ela também foi criada como uma piada, segundo seus próprios desenvolvedores.

Ao contrário de muitos projetos mais consolidados de criptomoedas, como bitcoin e Ethereum, a dogecoin não possui um planejamento robusto, apesar do projeto ter sofrido algumas alterações ao longo do caminho. Por exemplo, não existe um fornecimento máximo de dogecoin como existe no bitcoin. Mesmo assim, ela conquistou milhares de investidores e é uma das 10 maiores cripto do mercado.

Queridinha de Elon Musk, a criptomoeda é defendida pelo empresário desde meados de 2020. Nesse meio tempo, Musk já chegou a elogiar o potencial da dogecoin como moeda e até mesmo discutiu com Billy Markus, um dos criadores da criptomoeda-meme. Em 2023, ele chegou a substituir o símbolo do Twitter pelo do dogecoin.

