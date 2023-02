Blockchain do bitcoin tem maior atividade em dois anos com inclusão de NFTs

O blockchain do bitcoin registrou nesta semana o maior nível de atividade dos usuários desde maio de 2021, apoiado na popularidade do Ordinals, um protocolo lançado no fim de 2022 que permite que tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) sejam armazenados diretamente na rede.

De acordo com dados da plataforma CryptoQuant compilados pelo site CoinDesk, a média de transações em sete dias no blockchain atingiu a marca de 354 mil, um valor que não era registrado desde que a China decidiu proibir a mineração de criptomoedas no país, levando a uma fuga de mineradores.

O crescimento acompanhou uma alta na popularidade de NFTs na rede Bitcoin. De acordo com uma pesquisa do BitMEX, cerca de 13 mil tokens do Ordinals já foram cunhados por endereços no blockchain da maior criptomoeda do mercado entre a segunda quinzena de dezembro e o dia 7 de fevereiro.

O novo protocolo permite uma armazenagem diretamente na rede, diferentemente de NFTs em outros blockchains, como a Ethereum, que usam um serviço secundário para guardar os criptoativos. Com isso, os blocos que são validados na rede também atingiram o maior tamanho da história, com alguns chegando a atingir o limite da rede, de 4 megabytes.

Como consequência, a rede Bitcoin também está registrando um aumento nas taxas cobradas pela realização de transações no blockchains. Mesmo assim, elas seguem em um nível inferior às registradas em 2022. A alta nas taxas é um dos principais motivos citados por usuários que são contra a armazenagem de NFTs no blockchain.

Desde o anúncio do lançamento do Ordinals, usuários da rede Bitcoin tem debatido se seria correto ou não ter NFTs ligados ao blockchains. Alguns argumentam que a rede não foi criada para comportar atividades não-financeiras, já que a criptomoeda foi idealizada para ser uma reserva de valor digital.

Ao mesmo tempo, o CryptoQuant argumenta que uma alta na demanda por espaços nos blocos de transações que são validadas, junto com uma taxa maior, ajudam na remuneração dos mineradores do blockchain, o que é positivo para a rede no longo prazo pensando em segurança.

Até o momento, dados do BitMEX apontam que os NFTs ligados ao Ordinals consumiram 526 megabytes do espaço para blocos e gerou um gasto de cerca de 6,77 bitcoins. Na visão da empresa, a atividade com esses criptoativos na rede teve um "crescimento exponencial" nos últimos dias.

