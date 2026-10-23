Dificuldade de minerar bitcoin atinge o maior nível em 7 meses mesmo com migração para IA

A taxa de hash da rede do bitcoin subiu ao maior nível em sete meses, apesar de grandes mineradoras de capital aberto estarem transferindo capacidade para a inteligência artificial, sugerindo que outros operadores estão substituindo o poder computacional perdido e intensificando a concorrência entre os mineradores restantes da rede.

Segundo o Miner Weekly boletim informativo mais recente da BlocksBridge Consulting, a taxa de hash média de sete dias do bitcoin se recuperou para acima de 1 zettahash por segundo (ZH/s), o equivalente a 1.000 exahashes por segundo (EH/s), seu nível mais alto desde 3 de março.

A taxa de hash mede o poder computacional que protege a rede do bitcoin. A recuperação sugere que os mineradores que ainda operam na rede estão obtendo pouco alívio da concorrência, apesar da transição contínua do setor para cargas de trabalho de IA.

A dificuldade de mineração do bitcoin aumentou 5,92% em 16 de outubro, e a BlocksBridge projeta outro aumento de 5,16% no próximo ajuste. Se a estimativa se confirmar, a dificuldade terá subido cerca de 11,4% em dois ajustes consecutivos.

“Isso dificilmente representa o espaço para respirar que os mineradores restantes poderiam esperar da migração para a IA”, escreveu a BlocksBridge, referindo-se à concorrência crescente enfrentada pelos operadores que continuaram minerando bitcoin.

A mudança para a IA já retirou uma capacidade substancial de mineração de operação. A BlocksBridge informou anteriormente uma queda de 23% na taxa de hash realizada das mineradoras de capital aberto, acompanhada de um aumento trimestral de 52% na receita declarada por elas com IA e computação de alto desempenho. A empresa estimou que a capacidade deslocada representava cerca de US$ 1,5 bilhão em hardware de mineração.

Mineradores menores podem estar compensando a diferença

Parte da capacidade perdida pode estar retornando à rede por meio de mineradores pequenos e médios que compram equipamentos de operadores maiores. A BlocksBridge citou a Sazmining, que anuncia máquinas Antminer S21 XP usadas que os compradores podem operar por meio de instalações de hospedagem no Paraguai e no Texas.

Para mineradores com acesso a eletricidade mais barata, comprar máquinas usadas pode ser mais econômico do que investir em equipamentos novos. Isso também significa que o hardware deslocado pelas conversões para IA pode continuar minerando bitcoin em outro local.

No entanto, não está claro quanto dos equipamentos vendidos realmente vem de mineradoras de capital aberto, nem quanto retornou à rede.

A recuperação da taxa de hash ocorre enquanto alguns observadores do setor consideram o aumento do poder computacional um “sinal indireto de alta” para o bitcoin, refletindo o investimento institucional contínuo em empresas de mineração de capital aberto.

O fundador e CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, defendeu recentemente esse argumento no X, escrevendo que “uma taxa de hash mais alta significa maior segurança e fundamentos melhores como reserva de valor”.

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