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Bitcoin tem alta apesar de maior saída nos ETFs desde junho

Criptomoedas esboçam uma recuperação, porém limitada pela expectativa em torno do Fomc na semana que vem

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h01.

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O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 23, mas com sinais de que o apetite por risco ainda está escasso no mercado depois da queda de ontem. No dia anterior, a entrada da bolsa de valores da China em "bear market" impactou negativamente as criptomoedas.

Como consequência, os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista que operam nas bolsas norte-americanas tiveram a maior saída de capital em um único pregão desde junho.

Às 10h52 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,7% em um período de 24 horas, cotado a US$ 81.851. No acumulado dos últimos sete dias, o BTC registra uma leve valorização de 0,2%.

Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, o bitcoin ainda está em uma estrutura de alta no médio prazo, respeitando suportes importantes, como a região dos US$ 80 mil.

No entanto, a força do mercado está sendo drenada pela cautela ante o cenário macroeconômico. Um dos principais fatores nesse sentido é a expectativa pela decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que ocorre na próxima quarta-feira, 28.

"Estamos em um período com oscilação de humor grande no mercado entre expectativas para o Fomc da semana que vem e notícias de que o [presidente dos EUA, Donald] Trump está voltando atrás em um possível acordo com o Irã, então os investidores ficam cautelosos e isso bate no mercado", afirma Bazan.

Em relatório, a equipe de análise da consultoria Vault Capital afirma que nada mudou do ponto de vista dos gráficos. US$ 82,8 mil segue como teto e US$ 80,8 mil como defesa. "Um fechamento abaixo desse nível coloca uma queda até os US$ 79 mil na mesa. Até lá, a faixa de espera continua valendo", diz Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 635,6 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA.

Os dois maiores alvos do fluxo vendedor foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 254,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o FBTC, da Fidelity, com US$ 217,5 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 110,6 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 49 para os 48 pontos de ontem para hoje. Apesar disso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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