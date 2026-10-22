Fortuna 'perdida' em bitcoin de traficante irlandês se movimenta após 10 anos

A carteira de criptomoedas de Clifton Collins, um dos maiores traficantes de drogas da Irlanda, movimentou 500 bitcoins de uma vez só nesta semana. O valor equivale a US$ 40,7 milhões (ou R$ 205,2 milhões).

O mais impressionante é que os 500 BTC são apenas uma fração do patrimônio em criptomoedas que o notório criminoso chegou a ter. Collins comprou um total de 6 mil bitcoins entre 2011 e 2012, quando a criptomoeda custava menos de US$ 10.

Em 2026, esses mesmos 6 mil BTC correspondem a uma fortuna estimada em US$ 487,8 milhões, ou R$ 2,5 bilhões, considerando a cotação do dólar nesta quinta-feira, 22.

Carteira de bitcoin era dada como perdida

Collins foi preso em 2017 após ser parado pela polícia com o equivalente a 2 mil euros em maconha dentro do carro. Antes da prisão, contudo, o criminoso imprimiu sua chave privada para a carteira de bitcoin em uma folha de papel A4 e a escondeu na tampa de alumínio do estojo de uma vara de pescar.

Depois que o traficante foi preso, sua casa alugada em Farnaught, pequena subdivisão rural do Condado de Galway, foi esvaziada e os pertences de Collins, inclusive a vara de pescar contendo a senha de acesso aos bitcoins, levados a um aterro sanitário.

Portanto, acreditava-se que a fortuna cripto do traficante estava completamente perdida. Vale lembrar que quando uma pessoa faz autocustódia de criptomoedas sua única forma de acessar os ativos é a chave de 12 a 24 palavras, que nem a empresa que fornece a carteira digital consegue recuperar para o usuário.

Autoridades recuperaram valores

Entretanto, em março, o Departamento de Bens Criminais da Irlanda afirmou que conseguiu apreender um valor equivalente a 30 milhões de euros em criptomoedas ligadas ao caso. O montante foi apreendido após colaboração com o Centro Europeu de Cibercrime da Europol.

A explicação mais provável, portanto, é que Collins mantinha uma cópia da chave da carteira em algum lugar e as autoridades europeias conseguiram recuperar o acesso.

Neste caso, não seria o próprio criminoso, e sim as autoridades irlandesas que teriam movimentado os 500 bitcoins esta semana. Desde março, quando a apreensão foi anunciada, a carteira de Collins fez cinco transações de 500 BTC cada uma, restando hoje com 3,5 mil bitcoins no endereço.

Todas as transações realizadas em blockchain ficam registradas, de modo que é possível acompanhar as movimentações da fortuna do traficante irlandês em ferramentas de rastreio on-chain, como a Arkham Intelligence.

Assim, na longa lista de fortunas perdidas em bitcoin por perda de chaves ou morte dos proprietários, pelo menos uma parece ter sido encontrada.

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