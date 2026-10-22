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Fortuna 'perdida' em bitcoin de traficante irlandês se movimenta após 10 anos

Criminoso escondeu chave dos seus BTC em vara de pescar antes de ser preso, mas 500 criptomoedas foram transferidas do endereço nesta semana

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h22.

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A carteira de criptomoedas de Clifton Collins, um dos maiores traficantes de drogas da Irlanda, movimentou 500 bitcoins de uma vez só nesta semana. O valor equivale a US$ 40,7 milhões (ou R$ 205,2 milhões).

O mais impressionante é que os 500 BTC são apenas uma fração do patrimônio em criptomoedas que o notório criminoso chegou a ter. Collins comprou um total de 6 mil bitcoins entre 2011 e 2012, quando a criptomoeda custava menos de US$ 10.

Em 2026, esses mesmos 6 mil BTC correspondem a uma fortuna estimada em US$ 487,8 milhões, ou R$ 2,5 bilhões, considerando a cotação do dólar nesta quinta-feira, 22.

Carteira de bitcoin era dada como perdida

Collins foi preso em 2017 após ser parado pela polícia com o equivalente a 2 mil euros em maconha dentro do carro. Antes da prisão, contudo, o criminoso imprimiu sua chave privada para a carteira de bitcoin em uma folha de papel A4 e a escondeu na tampa de alumínio do estojo de uma vara de pescar.

Depois que o traficante foi preso, sua casa alugada em Farnaught, pequena subdivisão rural do Condado de Galway, foi esvaziada e os pertences de Collins, inclusive a vara de pescar contendo a senha de acesso aos bitcoins, levados a um aterro sanitário.

Portanto, acreditava-se que a fortuna cripto do traficante estava completamente perdida. Vale lembrar que quando uma pessoa faz autocustódia de criptomoedas sua única forma de acessar os ativos é a chave de 12 a 24 palavras, que nem a empresa que fornece a carteira digital consegue recuperar para o usuário.

Autoridades recuperaram valores

Entretanto, em março, o Departamento de Bens Criminais da Irlanda afirmou que conseguiu apreender um valor equivalente a 30 milhões de euros em criptomoedas ligadas ao caso. O montante foi apreendido após colaboração com o Centro Europeu de Cibercrime da Europol.

A explicação mais provável, portanto, é que Collins mantinha uma cópia da chave da carteira em algum lugar e as autoridades europeias conseguiram recuperar o acesso.

Neste caso, não seria o próprio criminoso, e sim as autoridades irlandesas que teriam movimentado os 500 bitcoins esta semana. Desde março, quando a apreensão foi anunciada, a carteira de Collins fez cinco transações de 500 BTC cada uma, restando hoje com 3,5 mil bitcoins no endereço.

Todas as transações realizadas em blockchain ficam registradas, de modo que é possível acompanhar as movimentações da fortuna do traficante irlandês em ferramentas de rastreio on-chain, como a Arkham Intelligence.

Assim, na longa lista de fortunas perdidas em bitcoin por perda de chaves ou morte dos proprietários, pelo menos uma parece ter sido encontrada.

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