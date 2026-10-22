Bitcoin cai 2,6% com aversão a risco após IA levar China a 'bear market'

O bitcoin opera em queda nesta quinta-feira, 22, pressionado por uma aversão a risco generalizada nos mercados após a bolsa de valores da China entrar em "bear market", acumulando queda de 20% desde a máxima de junho.

A derrocada das ações chinesas é provocada em grande parte por uma reavaliação nos preços de ações ligadas à inteligência artificial. Em julho, a fabricante de chips de memória CXMT estreou na bolsa com alta de 466%, tornando-se a empresa mais valiosa do país. Desde então, o setor despencou diante de um crescimento fraco dos lucros e desconfianças a respeito da demanda por IA.

Às 10h14 (horário de Brasília) o bitcoin caía 2,6% em um período de 24 horas, cotado a US$ 81.521.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o cenário macroeconômico global segue como principal fator de influência sobre o mercado cripto.

Análise técnica do bitcoin

Cheung diz que, no curto prazo, a região dos US$ 80,8 mil é um suporte importante para o bitcoin.

"Se esse nível for perdido, o bitcoin poderá buscar os US$ 79,6 mil. Por outro lado, enquanto o preço se mantiver acima dessas regiões de suporte, o movimento atual pode ser interpretado como uma correção dentro da tendência de alta mais ampla", afirma o executivo.

Gráfico do bitcoin em 22 de outubro de 2026

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 528,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

Os dois maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 235 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FBTC, da Fidelity, com US$ 212,7 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 14,9 milhões, interrompendo uma sequência de cinco pregões com saída de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 54 para os 49 pontos de ontem para hoje. Apesar disso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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