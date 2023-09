Decisão que pode levar bitcoin 'às alturas' deve acontecer em 2024, diz gestora bilionária

Analistas da Bernstein, gestora de US$ 646 bilhões, acreditam que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) possa aprovar um ETF de bitcoin à vista no país no início do próximo ano. Ainda inédito, o ETF pode trazer até R$ 150 bilhões para o mercado cripto e levar o preço do bitcoin às alturas.

De acordo com um relatório recente da Bernstein, a aprovação do ETF à vista de bitcoin pode transformar o mercado cripto. Até o momento, a SEC aprovou apenas ETFs de futuros de bitcoin.

Na última terça-feira, 26, congressistas norte-americanos chegaram a enviar uma carta ao presidente da autarquia, Gary Gensler, pedindo pela aprovação “com urgência”. Gigantes como BlackRock estão na fila para um ETF de bitcoin à vista no país.

O relatório da Bernstein estima que o mercado cripto está “no caminho certo para uma transição de indústria caseira (US$ 50 bilhões em ativos sob gestão) para uma indústria formal de US$ 500-650 bilhões em ativos sob gestão nos próximos cinco anos”.

A demanda por bitcoin viria, segundo a Bernstein, de consultores de investimentos, produtos patrimoniais e bancários privados, bem como da capacidade de acessar facilmente ETFs de bitcoin em contas de corretoras.

Assim como na carta dos congressistas norte-americanos, os analistas da Benstein também mencionaram a vitória judicial da Grayscale contra a SEC como um fator importante que pode favorecer a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA. Ainda segundo o banco JPMorgan, a SEC deve aprovar o produto de investimento “para não passar vergonha”.

