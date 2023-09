JPMorgan: SEC precisará aprovar ETFs de bitcoin para evitar "passar vergonha"

O JPMorgan divulgou um relatório na última sexta-feira, 1º, em que avaliou que a derrota da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em um processo torna a aprovação de um ETF de preço à vista do bitcoin mais provável. Para o banco, o regulador deve agora evitar "passar uma vergonha".

O processo foi aberto pela Grayscale em junho de 2022, logo depois da SEC negar a solicitação da empresa para converter o seu fundo, o Grayscale Bitcoin Trust, em um ETF. Desde então, a empresa trava um embate judicial com o regulador para tentar refutar os argumentos usados pela SEC.

No processo, a Grayscale afirma que o regulador não está aplicando corretamente a exigência de haver um "mercado regulado com tamanho relevante" para o lançamento do ETF de bitcoin. O mercado serviria como fornecedor de dados para garantir que o fundo acompanhe os preços do ativo. A empresa indicou o mercado de preços futuros da criptomoeda na Bolsa de Chicago, mas a SEC não aceitou.

Com a decisão judicial, a SEC perde seu principal argumento para rejeitar os novos pedidos de ETF à vista de bitcoin, e precisaria ou aceitá-los ou criar uma nova justificativa. A Justiça dos Estados Unidos aceitou o argumento da Grayscale de que a autarquia analisou o caso de forma diferente das solicitações aprovadas para ETFs de preços futuros, o que violaria a lei. Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente. Efeitos do julgamento Na visão do JPMorgan, "o elemento mais importante do julgamento foi a determinação de que a análise da SEC foi arbitrária e excêntrica porque a comissão falhou em explicar as diferenças de tratamento para produtos semelhantes, como os ETFs de futuro de bitcoin".

Nesse sentido, os analistas do banco destaram a decisão da Justiça de que não havia uma justificativa para permitir ETFs de futuro e negar fundos negociados em bolsa de preço à vista. A decisão é "muito significativa", já que implicou para a SEC que a recusa ao pedido da Grayscale só poderia acontecer se o regulador revertesse retroativamente as decisões sobre os fundos de futuros.

Entretanto, essa revogação seria "muito embaraçosa e disruptiva" para SEC e parece improvável, avalia o JPMorgan. Nesse sentido, o banco vê uma aprovação do pedido da BlackRock e de outras gestoras como cada vez mais provável.

Mesmo assim, os analistas mantiveram a posição divulgada em um relatório anterior sobre o ETF de bitcoin. Para eles, o lançamento desse produto nos EUA não deve ter um impacto significativo, já que isso não ocorreu em mercados que contam com esses produtos, como Canadá e Europa.

