Criptomoedas recuam e bitcoin cai para US$ 41 mil após liquidações em massa

Nesta segunda-feira, 11, o mercado de criptomoedas inicia a semana majoritariamente no vermelho após uma sucessão de altas e novos recordes de preço em 2023. A maioria das principais criptomoedas em capitalização operam em queda após uma possível “desalavancagem do mercado”.

Depois de bater recordes seguidos de preço em 2023, o bitcoin recua para os atuais US$ 41.843. A maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado cai 4,47% nas últias 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"Desde o início do mês, o Open Interest (acumulado dos contratos futuros em aberto) do bitcoin aumentou em quase US$ 2 bilhões, indicando um aumento expressivo no nível de alavancagem do mercado crypto. A queda de ontem pareceu mais uma desalavancagem de mercado do que uma mudança estrutural no sentimento do mercado", explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 2.217, com queda de 5,72% nas últimas 24 horas.

"Analisando o mercado como um todo, mais de US$ 270 milhões em posições long foram liquidadas durante a queda, exponencializando sua intensidade. No entanto, a remoção de tamanha alavancagem do mercado permite um price action mais saudável, abrindo espaço para movimentos de alta mais resistentes", acrescentou Galhardo à EXAME.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin e do ether, a maioria das criptomoedas entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado também opera em queda. São elas:

• XRP (XRP): - 6,66%

• Solana (SOL): - 8,33%

• Cardano (ADA): - 8%

• Polkadot (DOT): - 8,1%

• Chainlink (LINK): - 8,8%

• Polygon (MATIC): - 6,3%

A única criptomoeda que opera com alta significativa nesta segunda-feira, 11, é a AVAX, da rede Avalanche. A cripto que foi uma das apostas do BTG para a carteira recomendada de dezembro sobe 5,84% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“A Avalanche vem ganhando atenção devido à sua adoção institucional crescente e à sua posição proeminente na tokenização de ativos do mundo real (RWAs) – tese que acreditamos ter forte potencial no próximo bull market. A capacidade do time de firmar parcerias com grandes instituições reforça ainda mais nossa tese ao criar um ambiente propício para adoção da tecnologia por empresas tradicionais”, disse o documento.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, AVAX e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok