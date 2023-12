Criador da Wikipedia causa polêmica após dizer que bitcoin "não funciona"

Jimmy Wales, um dos criadores da Wikipedia, deu início a uma polêmica no X, antigo Twitter, após afirmar no último domingo, 10, que o bitcoin "não funciona". O empresário compartilhou sua opinião ao comparar o funcionamento da criptomoeda e a segurança de investimentos nela com o contexto de bancos tradicionais.

Na publicação, Wales compartilhou uma situação hipotética em que ironizou a criptomoeda: "Esqueci minha senha do banco e perdi todo o meu patrimônio líquido. Não, na verdade isso não aconteceu, porque os bancos funcionam e o bitcoin não". Até o momento, a publicação acumula mais de 1,5 milhão de visualizações.

I forgot my bank password and lost my entire net worth. No, actually, that didn't happen, because banks work and bitcoin doesn't. — Jimmy Wales (@jimmy_wales) December 10, 2023

Apesar de não ter dado mais detalhes sobre sua crítica, o empresário aparentemente criticou alguns elementos por trás do sistema de segurança da rede blockchain da criptomoeda, com foco na chamada autocustódia, que ocorre quando os usuários guardam seus ativos em carteiras digitais próprias e administram as chaves de acesso delas.

Apesar da opção dar mais autonomia para os investidores, ela também possui os seus riscos. Não é incomum encontrar relatos de usuários do bitcoin que relatam perdas de todo o seu patrimônio depois de não conseguirem encontras essas chaves privadas. Como elas não podem ser substituídas, as carteiras acabam ficando inacessíveis.

Entretanto, o próprio mercado de criptomoedas trabalhou e continua trabalhando em soluções para mitigar esse problema. Um dos destaques é o segmento de corretoras centralizadas, que realizam a custódia pelo cliente e evitam a possibilidade de perda de chaves.

Defensores do bitcoin rebateram comentário

Na publicação de Wales, usuários do X também contestaram a afirmação do fundador da Wikipedia. Uma investidora, Lyn Alden, lembrou que também existem casos de pessoas que perderam seu patrimônio em bancos em momentos de crises econômicas extremas, como no Líbano.

Já o executivo Scott Taylor perguntou se Wales estava tendo um "dia parado no escritório" para falar sobre o bitcoin. Em resposta, Wales disse apenas que "tive esse pensamento [sobre a criptomoeda] e ele me divertiu".

Outros usuários ainda criticaram a Wikipedia. Samson Mow, um conhecido defensor do bitcoin, disse que "se a Wikipedia tivesse comprado bitcoin há alguns anos, talvez vocês não precisassem implorar todo ano por doações", se referindo às campanhas de financiamento do site.

