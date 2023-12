Bitcoin bate novo recorde de preço em 2023 e ultrapassa US$ 42 mil

Depois de um final de semana de otimismo fora do comum, o bitcoin bateu um novo recorde de preço nesta segunda-feira, 4. A principal criptomoeda atingiu o seu maior preço de 2023 conforme o movimento especulativo ganha força e as expectativas sobre um ETF de bitcoin e o halving aumentam.

O bitcoin é cotado a US$ 41.554 no momento, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo recuou de seu recorde mais recente, mas ainda apresenta alta de 5,2% nas últimas 24 horas e acumula ganhos de 151% desde o início do ano.

Há meses, o mercado de criptomoedas espera pela aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, que pode trazer cerca de R$ 150 bilhões para o setor, de acordo com um relatório da NYDIG. O halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade, também está previsto para ocorrer em 2024.

“O movimento especulativo em torno do bitcoin se tornou ainda mais forte nos últimos dias, graças a uma série de atualizações nos pedidos de registro de ETFs nos EUA e uma melhora considerável no cenário macro. No lado micro, temos destaque para a nova mecânica de redemption in kind divulgada pela BlackRock, que traz mais luz para um processo que também será fundamental para a eventual conversão do GBTC em um ETF. Já para o cenário macro, temos um mercado menos avesso à risco, iniciando a precificação de cortes na taxa de juros dos EUA em março”, explicou Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual, à EXAME.

“Por mais que o cenário esteja muito positivo para ativos de risco, principalmente para criptoativos, é preciso destacar alguns pontos. Nos ultimos dias vimos muitas posições sendo construídas a preços altos e com um alavancagem relativamente alta, principalmente em altcoins", disse Josa, se referindo às outras criptomoedas que não são o bitcoin.

"Devido ao driver do ETF, em um eventual movimento mais forte de venda, é possivel que o bitcoin consiga manter seus patamares de preço, mas será desafiador para as altcoins que possuem níveis de liquidez muito menores. Em um cenário como esse, com o bitcoin trabalhando entre US$ 40 e US$ 42 mil, a volatilidade nas altcoins deve aumentar bastante e alavancagem pode se tornar inimiga de bons resultados”, acrescentou o especialista.

Criptomoedas hoje

As vinte maiores criptomoedas em valor de mercado se dividem entre o verde e o vermelho nesta segunda-feira, 4. O ether, moeda nativa da rede Ethereum e segunda maior do mundo, é cotado a US$ 2.234 no momento, com alta de 2,44% nas últimas 24 horas e 86,7% no acumulado do ano.

Dados do CoinMarketCap apontam que XRP, SOL, LINK E MATIC apresentam queda de 1,2%, 2,7%, 2,7% e 1,4% nas últimas 24 horas, respectivamente.

Por outro lado, se destacam em alta as seguintes criptomoedas:

• Cardano (ADA): + 2,2%

• Dogecoin (DOGE): + 2,9%

• Polkadot (DOT): + 1,1%

• Litecoin (LTC): + 1,5%

• Shiba Inu (SHIB): + 6,1%

• Bitcoin Cash (BCH): + 7,5%

