Carteira recomendada do BTG reforça aposta em bitcoin e cripto que subiu 82% em um mês

Para dezembro, a carteira recomendada da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, acompanha o otimismo do mercado no bitcoin e aposta na alta de mais uma criptomoeda, a AVAX, que já disparou 82% em novembro.

Elaborada mensalmente através de análise setorial, a carteira recomendada da Mynt se divide entre os perfis conservador, moderado e sofisticado.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Bitcoin (BTC)

Para o perfil conservador, em dezembro o BTG reforça o otimismo no bitcoin. A maior criptomoeda do mundo atingiu um novo recorde anual recentemente acumula alta de 151% desde o início do ano. Especialistas acreditam que ela ainda possa subir mais graças às expectativas de aprovação de ETF de bitcoin à vista nos EUA e o halving, evento que cortará a emissão do bitcoin pela metade em 2024.

“O ânimo otimista que vigorou no mercado durante o mês de outubro manteve sua influência ao longo de novembro, culminando em um desempenho favorável ao término do mês. O bitcoin atingiu novos patamares máximos anuais, sendo negociado a valores superiores a US$ 38 mil pela primeira vez desde maio de 2022”, diz o documento, disponível na íntegra na plataforma da Mynt.

Na última segunda-feira, 4, o bitcoin bateu um novo recorde de preço em 2023, chegando a ser cotado a US$ 42.108, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Avalanche (AVAX)

Além do aumento na exposição em bitcoin para investidores conservadores, o BTG recomenda o aumento na exposição em AVAX, a criptomoeda da rede Avalanche, para investidores de perfil moderado e sofisticado.

“Essas decisões foram influenciadas pelo otimismo crescente sobre um próximo ciclo de alta em 2024, impulsionado pela antecipação da listagem de ETFs de bitcoin à vista e por indicadores macroeconômicos que sugerem uma possível redução na taxa de juros nos Estados Unidos. A projeção do FedWatch, ferramenta da CME que reflete a curva de juros, indica uma probabilidade de mais de 75% da taxa de juros nos EUA estar abaixo da atual após a reunião do Fed em maio. O cenário de taxas de juros mais baixas beneficia ativos de maior risco, como os criptoativos”, justificaram os analistas da Mynt no documento.

Apenas em novembro a AVAX disparou cerca de 82%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“A Avalanche vem ganhando atenção devido à sua adoção institucional crescente e à sua posição proeminente na tokenização de ativos do mundo real (RWAs) – tese que acreditamos ter forte potencial no próximo bull market. A capacidade do time de firmar parcerias com grandes instituições reforça ainda mais nossa tese ao criar um ambiente propício para adoção da tecnologia por empresas tradicionais”, disse o documento.

“Os renomados bancos JP Morgan e Citi Bank estão usando a tecnologia da Avalanche para testar diversas aplicações, incluindo negociação de câmbio e gestão de portfólios de ativos financeiros tradicionais. O programa Avalanche Vista, com uma alocação de US$ 50 milhões para incentivar a tokenização de ativos do mundo real, reforça ainda mais o foco do time da Avalanche neste segmento emergente”, acrescentou o documento.

De acordo com os analistas da Mynt, o cenário atual do mercado de criptoativos é propício para um aumento na exposição em dezembro. “Sendo assim, aproveitamos o momento para incluir uma nova tese em que acreditamos no forte potencial de valorização durante o próximo ciclo de alta, enquanto

aumentamos a exposição ao mercado de forma generalizada com o aumento de bitcoin”, concluíram.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok