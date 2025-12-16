Criptomoedas podem ser 'ferramentas poderosas de vigilância', diz presidente da SEC

Paul Atkins, presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) afirmou na última segunda-feira, 15, que as criptomoedas podem se tornar "ferramentas poderosas de vigilância" de operações no mercado financeiro, mas ainda seria possível preservar elementos de privacidade.

Indicado pelo presidente Donald Trump para liderar o regulador e com uma visão favorável ao mercado cripto, Atkins disse que a tecnologia blockchain é "particularmente eficiente" em ligar transações com os seus autores.

Ele destacou que, se usada na "direção errada" por governos, essa característica básica da tecnologia blockchain "transformaria cripto na arquitetura de monitoramento financeiro mais poderosa já inventada".

"De fato, se um governo quiser tratar cada carteira digital como uma corretora, cada software como uma bolsa de valores, cada transação como um evento a ser relatado e cada protocolo como um nó de vigilância, então o governo transformará esse ecossistema em um panóptico financeiro", comentou.

Apesar do alerta, Arkins defendeu que é possível equilibrar a inovação característica do mercado de criptomoedas com a privacidade dos seus usuários. "Eu acredito que nós vamos construir um arcabouço que garanta que os avanços financeiros e tecnológicos não virão às custas das liberdades individuais".

Privacidade no mundo cripto

Para o presidente da SEC, a garantia de privacidade dos usuários se tornou uma questão central para os reguladores, que precisam encontrar formas de preservá-la sem impedir a devida aplicação das leis e a garantia de que crimes não estão sendo cometidos no mundo cripto.

O tema tem ganhado tração nos Estados Unidos após casos abertos pelo governo contra projetos de "criptomoedas de privacidade", caso da Tornado Cash. Os projetos oferecem serviços que dificultam o rastreamento de ativos e dos donos dessas operações, abrindo margem para lavagem de dinheiro.

O movimento contra esses ativos foi iniciado durante o governo de Joe Biden, e ainda não está claro se a gestão Trump adotará uma nova postura sobre o tema. O governo do atual presidente dos EUA adotou uma postura marcadamente pró-cripto, buscando incentivar o setor.

