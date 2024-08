Caitlyn Jenner lança criptoativo atrelado a medalha de ouro das Olimpíadas

Após se aventurar no mercado de criptomoedas com o lançamento de uma criptomoeda meme própria, Caitlyn Jenner agora decidiu investir no mercado em ascensão de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês). A anunciou a tokenização e comercialização da medalha de ouro que conquistou na competição de decatlo nas Olimpíadas de Montreal, em 1976.

"Estou nesse espaço [cripto] há quase um ano e sempre procuro novas maneiras de inovar. Nunca houve um NFT de uma medalha de ouro disponibilizado digitalmente, e aqui temos um ativo do mundo real que faz parte das Olimpíadas e da história", declarou.

A medalha de ouro foi tokenizada no blockchain da Base seguindo os mesmos princípios de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Este padrão permite a criação de tokens únicos e indivisíveis, garantindo que cada token represente um item específico e exclusivo.

De acordo com a assessoria de Jenner, o contrato inteligente usado para a tokenização "mapeia os metadados comprováveis do contrato juridicamente vinculativo à medalha de ouro olímpica, assinado por Caitlyn Jenner".

Posteriormente, o NFT atrelado à medalha foi fracionado em 100 milhões de unidades para ser comercializado publicamente com o ticker MEDAL. É importante ressaltar que a posse do token não concede direitos sobre a propriedade do artefato – apenas sobre o valor atribuído ao token pelo mercado.

A alocação do MEDAL prevê que a custodiante do item físico, no caso a própria Jenner, receba 55% do suprimento total dos tokens emitidos. O restante foi alocado em parte para a tesouraria do projeto (25%), para investimento em desenvolvimento, marketing e custos operacionais, enquanto 20% foi encaminhado para venda pública.

Os tokens estão sendo comercializados em um leilão que teve início na última quinta-feira, 8 de agosto, e termina em 21 de agosto. Não foi estabelecido um preço mínimo por unidade do MEDAL. "Vamos apenas fazer a divulgação e ver o que acontece: o mercado é que vai decidir", disse Jenner ao site Decrypt.

Pouco mais de 24 horas depois do início do leilão, haviam sido arrecadados 1,85 ethers, aproximadamente US$ 4.810. De acordo com dados do site em que o leilão é realizado, a capitalização de mercado do projeto é de US$ 24 mil. Isso significa que o preço de mercado de cada unidade do token é de US$ 0,00024.

Criptomoeda meme própria

Caitlyn Jenner entrou no mercado de criptomoedas aproveitando a popularidade das criptomoedas meme de celebridades criadas no blockchain Solana. Em maio, ela anunciou o lançamento da sua própria memecoin, como esses ativos são conhecidos, batizada de JENNER.

Assim como outras memecoins vinculadas a celebridades, o token disparou pouco depois do lançamento, mas entrou em queda livre nos últimos 30 dias. Atualmente, o JENNER está 91% abaixo de sua máxima histórica registrada em 2 de junho, de acordo com dados da CoinGecko.