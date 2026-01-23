Carreira

A pergunta que transforma reações em reflexões — e ensina inteligência emocional

Nem toda crise precisa de respostas rápidas. Às vezes, tudo muda com uma única frase

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10h32.

“Diga-me o que está sendo difícil agora.” Sete palavras, ditas com calma, têm revelado um potencial poderoso no desenvolvimento da inteligência emocional de crianças, e trazem aprendizados valiosos para qualquer fase da vida.

A frase foi identificada como a mais eficaz na hora de ajudar crianças a acessarem e expressarem o que estão sentindo, de forma segura e sem julgamentos, segundo Reem Raouda, especialista em parentalidade consciente.

Ao longo de anos de pesquisa e observação direta com mais de 200 crianças, ela percebeu que abordagens tradicionais, como “O que há de errado?”, frequentemente geram o efeito oposto ao desejado e fecham as portas da comunicação. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Por que essa pergunta funciona tão bem — e o que ela ensina sobre relações humanas

Reduz a defensividade e abre espaço para o diálogo

Ao trocar “o que há de errado?” por “o que está sendo difícil?”, o tom da conversa muda. A criança não se sente cobrada, mas acolhida. A defensiva cai e a escuta se abre — princípio básico de qualquer relação emocionalmente segura.

Amplia o vocabulário emocional com naturalidade

Crianças nem sempre sabem nomear o que sentem. Permitir que descrevam situações e sensações, mesmo que de forma vaga, ajuda a construir, aos poucos, um repertório emocional sólido — essencial também no ambiente adulto e profissional.

Fortalece o senso de segurança emocional

Antes de resolver, é preciso validar. A frase mostra que o adulto consegue lidar com as emoções da criança — e isso ensina que sentir não é um erro, mas parte do processo. Um ambiente emocionalmente seguro é o solo fértil para desenvolver a autorregulação.

Respeita o tempo e a autonomia da criança

Ao não forçar uma explicação imediata, a frase oferece liberdade. A criança escolhe quanto quer compartilhar, e esse respeito à sua experiência fortalece autoestima, autoconfiança e senso de agência.

Regula o sistema nervoso com empatia

Em momentos de explosão emocional, o raciocínio lógico está em segundo plano. A frase “diga-me o que está sendo difícil” ajuda a desacelerar, priorizando a regulação emocional — habilidade essencial para lidar com estresse em qualquer fase da vida.

Normaliza emoções como parte do dia a dia

Quando os pais perguntam sobre o que está sendo difícil, passam a mensagem de que sentir faz parte, e que é seguro falar sobre isso. A naturalização das emoções desde cedo é a base da inteligência emocional na vida adulta.

Ensina pelo exemplo — e isso vale também para lideranças

As crianças aprendem observando. Quando um adulto responde com calma e curiosidade em vez de controle ou julgamento, ele ensina, na prática, como lidar com sentimentos. E esse mesmo princípio vale para líderes, gestores e qualquer profissional que deseje cultivar relações saudáveis no trabalho.

