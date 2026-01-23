Day use em lanchas cresce e segue tendência dos hotéis

A procura por embarcações projetadas para uso diurno avançou cerca de 25% ao longo de 2025, segundo dados inéditos da Triton Yachts, um dos principais estaleiros do país, com mais de 40 anos de atuação. A tendência acompanha a hotelaria, onde o day use, modelo que permite o acesso à estrutura de hotéis e resorts sem hospedagem, ampliou o alcance do lazer e passou a orientar o consumo de experiências de curta duração.

Na hotelaria, o day use foi adotado como estratégia para ampliar o uso das estruturas ao longo do dia, ao permitir acesso a piscinas, spas, praias e restaurantes sem pernoite. Essa lógica já começou a ter reflexos na náutica brasileira, com o avanço da procura por embarcações projetadas para uso diurno.

O movimento redesenha o mercado, amplia a demanda por lanchas de porte médio, layouts abertos e áreas sociais amplas e desloca o foco para passeios mais curtos, convivência a bordo e retorno à marina no mesmo dia.

Segundo especialistas do setor, nos últimos anos cresce a procura por lanchas médias, com áreas sociais amplas, layouts integrados e soluções voltadas ao uso frequente.

“Temos observado um novo perfil de público que valoriza a possibilidade de usar o barco mais vezes, mesmo que por poucas horas. Ele prefere sair da marina com frequência, receber amigos, almoçar a bordo ou ancorar em uma praia”, diz Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts.

A Triton Flyer 32, último lançamento da marca, foi pensada justamente para atender a lógica do day use. Com capacidade para até 12 pessoas durante o dia, o modelo prioriza áreas externas e a convivência com plataforma lateral que se abre em estilo beach club, espaço gourmet integrado, solários de proa e popa e cockpit amplo, pensado para receber grupos com conforto.

O valor de venda da embarcação é a partir de R$ 950 mil, já o day use para até 12 pessoas custa a partir de R$ 5.500.

Embora ofereça cabine com duas camas e estrutura para pernoite ocasional, a proposta central da Flyer 32 está no uso diurno. “Desenvolvemos o projeto para entregar esportividade, praticidade e conforto em uma embarcação de porte médio, mas com a mesma sensação de liberdade e aproveitamento de espaço dos modelos maiores”, explica Cechelero.

O modelo adota uma estrutura metálica fixa sobre o cockpit, no estilo T-Top, que garante proteção solar sem comprometer leveza e desempenho, características valorizadas por quem usa o barco durante o dia, em diferentes condições de clima.