Bitcoin ainda pode encerrar 2024 em US$ 120 mil mesmo após queda, diz CEO da Bitget

Apesar da forte queda do bitcoin no início desta semana e um cenário macroeconômico global incerto, a criptomoeda ainda deve terminar o ano de 2024 em uma faixa de preço entre US$ 100 mil e US$ 120 mil. Essa é a projeção da Bitget, corretora de criptomoedas e uma das gigantes do segmento de derivativos de cripto.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Gracy Chen, CEO da Bitget, afirma que "no curto prazo, as expectativas de uma recessão econômica nos Estados Unidos, se confirmadas, podem não estar totalmente precificadas, sugerindo a possibilidade de uma nova queda no futuro próximo".

Ao mesmo tempo, "o desempenho recente do ether tem sido notavelmente fraco, com sentimento negativo significativo no mercado, redução na atividade do ecossistema e estagnação na inovação, indicando que o ether pode ter dificuldades para alcançar avanços significativos no curto prazo".

Apesar da combinação adversa, os grandes investidores de bitcoin tem aproveitado o cenário para acumular mais unidades do ativo, "potencialmente preparando o terreno para futuras altas". Além disso, "com cortes nas taxas de juros esperados para setembro, o mercado de criptomoedas pode ver um movimento significativo para cima no quarto trimestre deste ano".

Nesse cenário, Chen avalia que "houve de fato casos de exagero por parte de alguns investidores" no início da semana, resultando na forte queda disseminada no mercado de criptomoedas. Para ela, os investidores entraram em um "modo de pânico", com mais de 240 mil investidores prejudicados.

"Dado que a maioria dos ativos no mercado de criptomoedas possui capitalizações de mercado relativamente pequenas, alta volatilidade e são fortemente influenciados por negociações alavancadas e derivativos, o sentimento dos investidores é frequentemente altamente suscetível a fatores macroeconômicos e eventos noticiosos", destaca.

Mercado tem cenário "incerto"

Com uma tendência de cenário mais favorável nos próximos meses, a CEO da Bitget diz que mantém uma "visão otimista sobre o bitcoin. Na nossa opinião, a faixa de preço possível para o bitcoin até o final de 2024 está entre US$100 mil e US$120 mil".

Chen reconhece, porém, que o ambiente de mercado atual ainda é incerto, e por isso os investidores "devem reduzir a alavancagem de forma oportuna e evitar decisões emocionais ou exageros".

Nesse cenário, ela afirma que algumas "precauções para gerenciar riscos e proteger seus investimentos" são apropriadas, em especial a diversificação entre classes de ativos, sem colocar "todo o seu capital em criptomoedas" e diversificando entre os próprios criptoativos.

A CEO recomenda também que os investidores sempre busquem se manter informados, com destaque para a situação da taxa de juros dos Estados Unidos e tensões geopolíticas, mas também para possíveis novidades regulatórias.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Por fim, Chen ressalta a importância dos investidores praticarem um gerenciamento de riscos, evitando alavancagem excessiva e investindo "apenas o que pode perder" e mantendo uma estratégia de longo prazo nos investimentos, "pois negociações de curto prazo podem ser altamente arriscadas, especialmente em um mercado volátil".

"Invista em criptomoedas com casos de uso sólidos, tecnologia robusta e comunidades de desenvolvimento ativas", pontua a executiva.