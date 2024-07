Criptomoedas hoje: bitcoin está em alta, mas cripto relacionada dispara 20%; descubra qual

Nesta segunda-feira, 29, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana no verde, após um discurso do ex-presidente dos EUA Donald Trump em um evento do setor. Nas últimas 24 horas, a classe de ativos movimentou mais de US$ 69 bilhões e uma criptomoeda se destaca entre as maiores do mundo em valor de mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.806, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 12%.

"Após uma semana de lateralização, o bitcoin conseguiu forças para romper a resistência de US$ 69,2 mil, com alta de 3,68% desde a madrugada deste domingo”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Dentre os motivos por trás da continuação da alta do bitcoin, estão dados macroeconômicos cada vez mais favoráveis ao apetite por risco, além do sentimento otimista dos investidores quanto à cripto, com eventos como a visita de Donald Trump à Bitcoin Conference no fim de semana fortalecendo essa perspectiva”, acrescentou.

Bitcoin Cash dispara 20%

Apesar da alta do bitcoin, outra criptomoeda se destaca por um movimento de alta ainda mais expressivo. No momento, o Bitcoin Cash é cotado a US$ 447,17, com alta de mais de 12% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Até mesmo ativos relacionados ao bitcoin, como Bitcoin Cash (BCH), estão aproveitando dessa atenção, com o mesmo apresentando alta de 20% desde a sexta-feira, 26, movimento que talvez continue sendo observado em outros 'betas' de bitcoin ao decorrer do ciclo", explicou João Galhardo em entrevista à EXAME.

