Preço do bitcoin oscila durante participação de Trump em evento de criptomoedas nos EUA

O discurso principal de Donald Trump na conferência bitcoin 2024 em Nashville, Tennessee, não foi como o que alguns analistas previram, mas seu impacto ainda poderá ser sentido conforme a notícia se espalha.

O ex-presidente expôs seus planos para acabar com a guerra contra as criptomoedas sob aplausos estrondosos enquanto contava ao público dos EUA seus planos para a indústria, caso fosse reeleito. Embora a multidão estivesse animada, os mercados não conseguiram capturar a expectativa dos apoiadores do candidato republicano.

Aproximadamente uma hora antes de Trump subir ao palco, o preço do bitcoin estava em US$ 68.626. Antes do evento, com apenas 30 minutos para o fim, vimos um salto de quase US$ 500 na direção positiva, mas, quando o discurso estava programado para começar, ele havia recuado para US$ 68.286.

Quando ele finalmente subiu ao palco em Nashville aproximadamente às 15h, horário local, uma hora atrasado, o bitcoin era negociado a cerca de US$ 68.447.

Apesar de prometer "enviar bitcoin para a Lua", uma expressão para altas astronômicas no preço do ativo, e demitir Gary Gensler no "primeiro dia" de mandato, bem como declarar que "nunca venderia" o bitcoin sob custódia do governo e se comprometer novamente a libertar o ex-operador do mercado negro Silk Road, Ross Ulbricht, nem mesmo o entusiasmo do próprio presidente se refletiu no mercado.

Quando o discurso do presidente chegou ao fim, o preço do bitcoin era de US$ 67.382 — em queda de cerca de 1,72% em relação a apenas três horas atrás.

