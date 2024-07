Bitcoin vai ter capitalização de US$ 280 trilhões até 2045, diz Michael Saylor

Michael Saylor, executivo que ficou famoso por criar a estratégia que tornou a MicroStrategy a maior detentora institucional de bitcoin, afirmou recentemente que a criptomoeda tem potencial para chegar a uma capitalização de mercado de US$ 280 trilhões até o ano de 2045.

Saylor compartilhou sua projeção durante o evento Bitcoin Conference, que contou com um discurso do ex-presidente Donald Trump. E, como de costume, o executivo apresentou previsões ousadas para a maior criptomoeda do mundo.

Na visão do ex-CEO da MicroStrategy, as "estrelas da macroeconomia se alinharam" para o ativo, possibilitando uma trajetória de forte valorização nos próximos anos. Considerando sua projeção, a criptomoeda expandiria sua capitalização em mais de 280 vezes nos próximos 21 anos.

"A economia global etá tendo dificuldades porque nós estamos nos apoiando em sistemas e ativos imperfeitos para armazenar o nosso capital", disse Saylor. E, na visão do executivo, o bitcoin seria um substituto ideal, atraindo investidores e empresas pelas suas vantagens.

Para Saylor, a criptomoeda tem potencial para ter mais durabilidade no mercado que muitos outros ativos, incluindo ativos físicos que estariam sendo "prejudicados" por um conjunto de "guerras, fome e catástrofes" ao redor do mundo.

MicroStrategy e bitcoin

Graças à estratégia criada por Saylor, baseada no uso do bitcoin como uma reserva de valor para o balanço patrimonial da MicroStrategy, a companhia possui hoje cerca de 26.331 unidades do ativo, com um valor total de mais de US$ 15 bilhões.

Phong Le, CEO da MicroStrategy, pontuou que o primeiro trimestre de 2024 foi o 14º seguido de aquisições da criptomoeda. Ele afirmou que a empresa "segue comprometida com o desenvolvimento da rede Bitcoin".

"Acreditamos que a combinação de nossa estrutura operacional, estratégia de bitcoin e foco em inovação tecnológica proporciona uma oportunidade única de criação de valor para nossos acionistas", disse o executivo.