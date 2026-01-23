Café no copo plástico: o perigo invisível que vai parar no seu organismo

Beber café quente em copos descartáveis é um hábito comum, mas pesquisas indicam que essa prática pode liberar microplásticos na bebida. As partículas surgem quando o calor entra em contato com materiais plásticos ou revestidos, levantando questões sobre ingestão acidental e exposição prolongada.

Os microplásticos são fragmentos com tamanho entre um micrômetro e cinco milímetros. Eles já foram encontrados em ambientes naturais e em tecidos humanos, embora os efeitos fisiológicos ainda sejam incertos.

Entre as fontes de exposição estudadas, os copos usados para bebida quente aparecem como um foco relevante devido à combinação de calor e material plástico.

Microplásticos no café:

Um estudo publicado no periódico Journal of Hazardous Materials: Plastics analisou como a temperatura influencia a liberação de microplásticos em recipientes plásticos e revestidos. A equipe realizou uma meta-análise com 30 estudos revisados por pares e encontrou variações que foram de algumas centenas a milhões de partículas por litro, dependendo do material e do método experimental.

Para medir esse efeito diretamente, os pesquisadores testaram 400 copos com líquidos em diferentes temperaturas, de gelado a quente. Os resultados mostraram que a temperatura inicial do café teve maior influência na liberação de partículas do que o tempo de repouso.

Os teste também indicaram que copos de papel com revestimento plástico liberaram menos microplásticos do que copos inteiramente plásticos, embora nenhum dos modelos tenha ficado livre de partículas.

Com base nos dados, estimou-se que um consumidor que bebe 300 ml de café quente em copos plásticos ao longo do ano pode ingerir mais de 300 mil partículas de microplástico.

Recomendações para consumo de bebidas quentes

Enquanto novas pesquisas buscam respostas mais conclusivas, o periódico recomenda reduzir a exposição a plásticos aquecidos. Para bebidas quentes, materiais reutilizáveis tendem a ser opções mais seguras:

aço inoxidável

vidro

cerâmica

Em situações que exigem descartáveis, copos de papel revestidos com plástico liberam menos partículas do que recipientes totalmente plásticos, embora não estejam livres de microplásticos.

O pesquisador também recomenda evitar colocar líquidos em ebulição diretamente em recipientes revestidos de plástico, já que o calor é o principal gatilho para a liberação de partículas.