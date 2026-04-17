Criptomoedas sobem com cessar-fogo no Oriente Médio; ether avança 7% em 7 dias

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, retomam o movimento de ganhos nesta sexta-feira, 17, após um acordo temporário de cessar-fogo no Líbano. A trégua resultou na reabertura do estreito de Ormuz pelo Irã e abre caminho para novas negociações de paz no Oriente Médio.

Neste contexto, o ether, moeda digital da rede Ethereum, opera em alta e acumula uma valorização de 7,2% nos últimos sete dias.

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Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, o mercado segue muito focado ainda no bitcoin, pois não há tanta presença do investidor de varejo. “Temos visto mais presença do institucional e ele é mais seletivo para ativos maiores”, aponta.

Bazan avalia que para haver uma chamada ‘altseason’ – quando as altcoins sobem mais do que o BTC – precisaria ocorrer uma volta do apetite pelos investidores menores por conta de narrativas de mercado.

Por outro lado, o especialista aponta que a queda dos tokens que estão fora do top 10 dos maiores criptoativos do mercado já demonstra sinais de exaustão, indicando que um movimento de alta pode estar começando. “As altcoins tiveram muito desconto nos últimos meses e, por isso, talvez já tenham atingido uma exaustão deste movimento”, destaca.

Desempenho das altcoins

Às 10h17 (horário de Brasília), o ether sobe 4,1% em 24 horas, a US$ 1,42 contra uma valorização de 0,9% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 18 milhões. Foi o sexto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O principal responsável pela entrada de recursos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 30,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 2%, a US$ 633,87; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 2,3%, a US$ 1,45; e a solana avança 3,5%, a US$ 88,28.

RaveDAO dispara mais 20%

Nos destaques de alta, hoje a criptomoeda raveDAO continua sua disparada. O ativo sobe mais de 1.400% em sete dias e só hoje já faz um ganho superior a 20%.

A criptomoeda se descreve como uma plataforma web3 que conecta raves e festas de música eletrônica ao mundo das criptomoedas. O projeto é incubado pelo Yzi Labs, um braço de investimentos e family office liderado pelo fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ).

Surfando na popularidade do ativo, a corretora de criptomoedas KuCoin lançou uma campanha de listagem que promete entregar até 1.500 tokens RAVE em prêmios para quem depositar e negociar pelo menos US$ 1.000 na moeda digital em sua plataforma.

Hoje, o token RAVE dispara 22,9%, a US$ 18,67 por unidade. Com a alta desta sexta-feira, a raveDAO já é a 24ª maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, alcançando uma capitalização de US$ 4,6 bilhões.

Apesar do sucesso, a comunidade cripto alerta que os tokens do projeto são muito concentrados, algo que pode ser um mal sinal para um ativo que subiu tanto em tão pouco tempo.

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