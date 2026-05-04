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Criptomoedas perdem força com ataque do Irã após bitcoin chegar a bater US$ 80 mil

Altcoins seguem majoritariamente em alta, mas sofrem com o cenário geopolítico incerto no Estreito de Ormuz

ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (NurPhoto/Getty Images)

ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (NurPhoto/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10h31.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 10h37.

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As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, perderam força durante a madrugada com informações desencontradas sobre um suposto ataque do Irã a um navio de guerra dos Estados Unidos que iria escoltar embarcações no Estreito de Ormuz. Antes disso, o BTC chegou a atingir os US$ 80 mil, trazendo bastante otimismo ao mercado.  

Às 10h20 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 0,6% em 24 horas, a US$ 2.338, enquanto o bitcoin tem alta de 0,4%.        

Segundo Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, as altcoins acompanham o bitcoin, mas com maior dispersão e volatilidade. “Apesar do viés positivo, o segmento ainda opera sob elevada correlação com o bitcoin, com ausência de narrativas suficientemente fortes para gerar descorrelação consistente no curto prazo”, afirma.  

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Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado na sexta-feira, 1, um saldo líquido positivo de US$ 101,2 milhões. O movimento encerrou uma sequência de quatro pregões com saída de capital deste tipo de fundo.  

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 49,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 43,2 milhões.     

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 0,9%, a US$ 624,04; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra leve variação negativa de 0,1%, a US$ 1,39; e a solana opera estável a US$ 84,09.     

Solana 

No noticiário específico das altcoins, a corretora de criptomoedas norte-americana Coinbase integrou o protocolo de trading DFlow, permitindo que seus clientes transfiram valores entre mercados cripto à vista e plataformas preditivas na blockchain Solana.  

De acordo com o site Coindesk, o uso do DFlow significará oito vezes menos erros transacionais na Coinbase, aumentando também a liquidez nas criptomoedas.  

Também no radar, a empresa de tesouraria de solana listada na bolsa de valores Nasdaq, SOL Strategies, anunciou que vai comprar a HoudiniSwap por US$ 18 milhões. A Houdini é um agregador de transações entre blockchains focado em privacidade.  

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