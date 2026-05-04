Ganhar mais, gastar mais: o maior erro financeiro do brasileiro

O brasileiro médio ganha mais e gasta mais, mas quase nunca se planeja financeiramente. Como essa falta de educação financeira impacta até profissionais de alta renda e leva muitos a buscar no bitcoin uma alternativa rápida?

No episódio de hoje, recebemos Felipe Mendes, CEO da Altside, para discutir sobre quais estratégias investidores de alta renda que querem iniciar em cripto podem se beneficiar, os riscos da ausência de planejamento e como a validação institucional de bancos e fundos está mudando a percepção sobre o bitcoin.

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