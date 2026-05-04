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Ganhar mais, gastar mais: o maior erro financeiro do brasileiro

Falta de planejamento atinge até alta renda e impulsiona busca por bitcoin, enquanto validação institucional muda a percepção sobre o ativo

dinheiro | cripto | criptomoedas (Getty Images)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h30.

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O brasileiro médio ganha mais e gasta mais, mas quase nunca se planeja financeiramente. Como essa falta de educação financeira impacta até profissionais de alta renda e leva muitos a buscar no bitcoin uma alternativa rápida?

No episódio de hoje, recebemos Felipe Mendes, CEO da Altside, para discutir sobre quais estratégias investidores de alta renda que querem iniciar em cripto podem se beneficiar, os riscos da ausência de planejamento e como a validação institucional de bancos e fundos está mudando a percepção sobre o bitcoin.

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