"Criptomoedas de política" disparam 782% em 2024 e lideram ganhos no mercado

Um relatório divulgado pela empresa de análises CoinGecko revelou que o grupo de "criptomoedas de política" é o principal destaque de valorização no mercado cripto em 2024. Entre 1º de janeiro de 25 de agosto deste ano, o grupo de ativos digitais acumula uma alta de 782,4%.

O CoinGecko classifica esse segmento como de "finanças políticas" e o coloca como um subgrupo das chamadas criptomoedas meme, que costumam ser lançadas fazendo referência a um determinado assunto que está com alta popularidade na internet como forma de atrair investidores e criar uma comunidade.

Um dos destaques do relatório é que as "criptomoedas de política" tiveram um desempenho significativamente superior ao das memecoins, que acumulam uma alta de 90,2% no mesmo período de 2024 analisado pelo estudo. Um dos destaques foi o rápido crescimento do segmento já no início do ano, em especial entre janeiro e fevereiro.

Entretanto, mesmo com uma valorização percentual significativa, o subgrupo ainda é muito menor que as memecoins. O primeiro possui uma capitalização total de US$ 680,8 milhões, enquanto a do segundo é de US$ 45,6 bilhões. Com isso, ele possui uma fatia de 1,5% de todo o mercado de memecoins.

No auge, registrado em 16 de junho, as criptomoedas de política chegaram a representar 3,3% de todo o mercado das criptomoedas meme, com uma capitalização total de US$ 1,6 bilhão, mas o segmento entrou em queda logo em seguida e ainda não conseguiu recuperar esse patamar.

Efeito EUA

Na visão do CoinGecko, "o crescente interesse no cenário político dos EUA entre as comunidades de cripto levou à criação de muitos tokens de política. Embora a maioria seja criada para fins de sátira, alguns aplicaram taxas de transação para apoiar o projeto e as causas políticas com as quais se alinha".

"O comportamento do preço dessas criptomoedas está intimamente ligada a eventos políticos, onde os desenvolvimentos podem impactar significativamente o seu valor", destaca ainda o relatório.

Não à toa, alguns dos principais ativos desse segmento fazem referência às eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano. É o caso das criptomoedas TRUMP e MAGA, que fazem referência ao ex-presidente e candidato nas eleições deste ano Donald Trump.

O levantamento do CoinGecko indicia que a TRUMP valorizou 1.350,9% desde o início de 2024, chegando à capitalização de mercado de US$ 178,9 milhões e ao título de segundo maior token da categoria. Já a MAGA disparou US$ 1.292,1%, com um valor de US$ 35,5 milhões e ocupando a terceira posição.

