Celestia: conheça a criptomoeda que disparou 40% e superou mercado com recorde

A criptomoeda TIA, do projeto Celestia, se tornou um dos destaques no mercado nos últimos meses. Com uma tendência de alta que contrariou um momento de lateralidade e queda disseminadas entre os ativos, o token registrou em setembro a maior alta mensal da criptomoeda em 2024.

De acordo com dados divulgados pelo CoinDesk, o ativo acumula uma valorização de 40% neste mês, a maior registrada pelo token desde dezembro de 2023. O número também é significativamente maior que a variação das 20 maiores moedas digitais no mesmo período, que tiveram alta de 13%.

O movimento de alta da criptomoeda da Celestia também chama a atenção de investidores por ocorrer pouco antes de uma liberação de unidades do token no mercado, evento que tradicionalmente resulta em antecipações de quedas de preço pelo aumento repentino de oferta.

Os responsáveis pelo projeto informaram que, em 31 de outubro, cerca de 175 milhões de unidades da TIA serão liberados no mercado, montante equivalente a 16% de toda a oferta do ativo. O volume significativa também reforça expectativas de especialistas de uma possível desvalorização.

Até o momento, porém, essa expectativa não se refletiu em uma desvalorização da criptomoeda. No momento, analistas não descartam que o ativo possa estar passando por um "short squeeze", movimento em que investidores evitam a queda do ativo mesmo com apostas em contratos futuros por outros investidores, resultando em um forte prejuízo para o segundo grupo.

Por outro lado, a Celestia também anunciou na semana passada que conseguiu arrecadar US$ 100 milhões em investimentos para o projeto, o que pode ter animado investidores e contribuído para a alta recente. No momento, o ativo é o 69º maior do mercado cripto.

A Celestia é uma rede blockchain que busca oferecer serviços de armazenamento de dados para outras redes, em especial as de segunda camada, gerando mais velocidade de processamento nesses projetos e facilitando a decentralização.

Já a criptomoeda do projeto, a TIA, é um token usado para as transações na rede, essenciais para a realização de qualquer armazenamento de dados no blockchain. Os detentores do ativo também podem atuar como validadores das operações.